Bornauw drukt meteen stempel in Bundesliga: "Eer om vergeleken te worden met Van Buyten" XC

11 april 2020

16u47

Bron: Belga 0 Bundesliga Bij promovendus FC Keulen hebben ze zich de transfer van Sebastiaan Bornauw nog geen seconde beklaagd. De 21-jarige verdediger groeide in zijn debuutseizoen in de Bundesliga al meteen uit tot een sterkhouder achterin. “De moeilijkste tegenstander? Lewandowski.”

Bornauws sterk debuutseizoen in Duitsland levert hem hier en daar de vergelijking op met zijn huidige makelaar Daniel Van Buyten, die zijn hoogdagen destijds ook beleefde in de Bundesliga, achtereenvolgens bij HSV (2004-2006) en Bayern (2006-2014). "Ik heb nochtans nog een hele weg af te leggen", nuanceert Bornauw de vergelijking op de website van de Bundesliga. "Het is moeilijk om mezelf met hem te vergelijken, gezien de carrière die hij gehad heeft. Maar het is natuurlijk altijd een eer met hem vergeleken te worden. Ik bewonder Daniel enorm, voor zijn carrière en de persoon die hij nu voor mij is. Ik wil me echter vooral op mijn eigen carrière concentreren."

In de 25 speeldagen dit seizoen in de Bundesliga verscheen Bornauw 21 keer aan de aftrap. Keulen draait vlot mee in de middenmoot, bij de stopzetting van de competitie vorige maand stond de club op de tiende plaats. In Duitsland wordt er gemikt op 9 mei voor een hervatting, weliswaar achter gesloten deuren. "Ik geniet van elk moment op het veld en nu realiseer ik me dat nog meer. Ik ben blij dat ik voor de Bundesliga gekozen heb. De aanpassing verliep zeer vlot, vooral omdat ik me hier meteen thuis voelde. Het is geweldig om in Duitsland te zijn en in zo'n kampioenschap voor een schitterende club te kunnen spelen."

De tegenstand in de Bundesliga is nochtans veelal van een zwaar kaliber. "De moeilijkste tegenstander? Robert Lewandowski. Hij is zo slim. Je ziet hem tien minuten niet en plots duikt hij in je rug op. Hij heeft maar één kans nodig om te scoren, dat is zijn sterkte."

Maar ook Bornauw kan aanvallend uit de voeten. Dat bewijzen de vijf doelpunten die hij dit seizoen in de competitie al liet optekenen. Daarmee is de verdediger op een na topschutter bij Keulen, enkel de Colombiaan Jhon Cordoba doet met tien stuks beter. "De verklaring daarvoor is simpel: in de jeugd speelde ik als aanvaller. Maar er komt ook wel wat geluk bij kijken. Voor mij is scoren niet het allerbelangrijkste, maar als er een hoekschop valt, mag ik mijn kans gaan."

Momenteel ligt de Bundesliga vanwege de coronapandemie nog minstens tot 30 april stil. "Het is lastig niet te mogen spelen. Ik mis de trainingen en wedstrijden, dus hoop ik dat we ons snel weer aan de fans kunnen tonen. In tussentijd volg ik het door de club opgelegde trainingsprogramma."

Lees ook: Het madeliefje in het contractdossier van Dries Mertens: “Zijn einde bij Napoli nadert”