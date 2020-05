Birger Verstraete, wiens vriendin hartpatiënte is, vindt snelle herstart Bundesliga onverantwoord: “Mijn hoofd staat nu echt niet naar voetbal” RL/TLB/ABD

02 mei 2020

19u12

Bron: VTM NIEUWS 12

Bij FC Köln legden twee spelers en een kinesist een positieve coronatest af. Onze landgenoot Birger Verstraete, een speler van Köln, is niet één van die twee spelers. Maar hij maakt zich zorgen, ook omdat zijn partner een hartpatiënte is en dus tot de risicogroep behoort. "Ik wil eerst dat iedereen gezond is vooraleer we weer voetballen."

Welke spelers positief testten, maakte Köln niet bekend. Verstraete weet uiteraard wel om wie het gaat en bevestigt in een gesprek met VTM Nieuws dat het spelers zijn die in zijn groepje trainden. “We trainen in twee groepen en je weet wel dat die jongens dan extreem dicht bij mij geweest zijn”, beseft Verstraete. “Die test is donderdag rond 16u afgenomen en daarvoor hadden we nog van 9 uur tot 15 uur constant samen geweest. We hebben samen gefitnest, samen getraind. Het is op die test van donderdag niet aan te tonen dat ik zelf positief ben en daarom zal morgen iedereen opnieuw getest worden.”

De drie personen die een positieve test aflegden, werden meteen naar huis gestuurd voor een quarantaine van twee weken. De anderen, waaronder Verstraete en Sebastiaan Bornauw, blijven gewoon trainen, in aanloop naar een mogelijke herstart van de competitie. “Wij moeten voorlopig niet in quarantaine en dat is wel een beetje bizar. Het was sowieso het plan dat we zouden blijven trainen in het geval van een negatieve test of positieve tests.”

Spelers die positief zijn en toch blijven trainen, riskeren schade. Onder meer aan de longen. Een onrustwekkende gedachte, beaamt de West-Vlaming. “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik daar niet mee bezig ben. Momenteel staat het voetbal bij mij ook niet op de belangrijkste plaats, zeker omdat het nu zo dicht komt. Ik had voordien al beelden gezien van hoe het er op intensieve zorgen aan toegaat. En nu blijkt dat het virus ook dicht bij ons zit. Daarom is het misschien toch een beetje raar dat alles gewoon zijn gangetje blijft gaan.”

Ik hou mijn hart vast voor de resultaten van de testen van morgen. Ik hou er ook rekening mee dat het virus zich verspreid heeft Birger Verstraete

Duo in fitness

“Wat de club communiceerde, dat niemand in contact is gekomen met de bewuste spelers, klopt ook. In de letterlijke zin van het woord, welteverstaan. Maar de kinesist is wel de man die mij, en andere spelers, wekenlang behandeld heeft. En met één van de twee spelers in kwestie vormde ik donderdag nog een duo in de fitnesszaal. Dus dat we helemaal niet in contact met hen zijn gekomen, klopt niet volledig.”

“Ik hou mijn hart vast voor de resultaten van de testen van morgen. Ik hoop dat het bij drie personen blijft, maar ik hou er ook rekening mee dat het virus zich verspreid heeft. Ik denk dat het naïef zou zijn van mezelf en anderen om te zeggen dat het voetbal zo snel mogelijk moet hervat worden. Het virus toont nog maar eens aan dat je het serieus moet nemen. Het is niet aan mij om te beslissen wat er met de Bundesliga moet gebeuren, maar ik kan wel zeggen dat mijn hoofd niet naar voetbal staat. Als je ziet hoe dicht het zit... De gezondheid van mijn familie, vriendin, iedereen eigenlijk, primeert.”

De drie personen die positief testten, vertoonden geen symptomen. “Zelfs geen kuchje”, aldus Verstreate. “Toch zijn ze positief getest. Gistermiddag kregen we de resultaten. Dan is het volgens mij nutteloos om pas vanaf dan afstand te houden. Maar we proberen er uiteraard wel op te letten. De bedoeling is dat we vanaf vrijdag volledig in quarantaine gaan tot de Bundesliga hervat, maar ik ben benieuwd naar wat er gaat gebeuren.”

Als de club beslist dat we verder doen zoals nu, dan denk ik wel dat er een signaal mag komen vanuit alle Bundesliga-teams om aan te kaarten dat dit onverantwoord is Birger Verstraete

Kan een voetballer in deze omstandigheden zich wel focussen op de competitie? “Neen”, reageert Verstraete scherp. “Het is niet aan mij om te beslissen of de Bundesliga afgewerkt wordt, maar als elke speler anoniem zou mogen beslissen - dus zonder dat de club je iets kwalijk kan nemen -, dan ben ik zeer benieuwd hoe de stemming zou uitdraaien... Iedereen zegt hetzelfde. De gezondheid van de familie komt op nummer één. Voetbal is niet het belangrijkste. Ik denk dat er wat moet uitgepraat worden. Bij ons gaat de training gewoon verder. ‘Het is niet zo erg’, zeggen ze hier dan. Kijk, voor ons als speler is het geen probleem, maar je komt wel thuis bij je vrouw of vriendin. Mijn vriendin is hartpatiënte, sommige jongens hebben kinderen thuis. Voor mij is dat veel belangrijker. Ik wil eerst dat iedereen gezond is vooraleer we weer voetballen. Als de club beslist dat we verder doen zoals nu, dan denk ik wel dat er een signaal mag komen vanuit alle Bundesliga-teams om aan te kaarten dat dit onverantwoord is. Eerst de gezondheid, dan voetbal.”

