Beslissing over hervatting Bundesliga valt volgende week, eerste spelers worden getest op coronavirus GVS

30 april 2020

13u00 0 Bundesliga Een beslissing over een mogelijke hervatting van de Bundesliga zonder toeschouwers wordt pas volgende week verwacht. Dat heeft Helge Braun, de kabinetschef van bondskanselier Angela Merkel, verklaard op de tv-zender NTV.

Merkel houdt vandaag een videoconferentie met de minister-presidenten van de zestien deelstaten. Er wordt verwacht dat de maatregelen rond social distancing in Duitsland verlengd worden tot minstens 10 mei. Een bredere discussie over een versoepeling van de beperkende maatregelen tegen het coronavirus zal op 6 mei plaatsvinden. Op die vergadering van volgende week woensdag zal ook een beslissing vallen over de voetbalkwestie, zo verwacht Braun. Volgens hem is het heropstarten van de Bundesliga en de tweede klasse “een gevoelig onderwerp”.

Verschillende politici steunen de plannen van de Duitse profliga (DFL) om ergens in mei het seizoen te hervatten. De Bundesliga ligt stil sinds medio maart. De DFL en de Duitse voetbalbond (DFB) werkten met het oog op een hervatting van de competitie een gedetailleerd gezondheidsplan uit.

Kicker meldt dat vandaag dat de eerste spelers van clubs uit de Bundesliga en de tweede afdeling getest worden op het coronavirus. Volgens het sportmagazine moeten alle teams twee keer getest worden vooraleer de groepstrainingen van start kunnen gaan.

