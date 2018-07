Benito Raman tijdje langs de kant door spierscheur in hamstrings Redactie

16 juli 2018

14u57

Bron: Belga 0

Benito Raman staat een poos aan de kant met een spierscheurtje in de hamstring. Dat laat zijn club Fortuna Düsseldorf weten. Raman blesseerde zich in een oefenwedstrijd tegen TSV Meerbusch. Wanneer de 23-jarige aanvaller opnieuw fit voor de dienst zal zijn, is nog onduidelijk.

Fortuna Düsseldorf promoveerde afgelopen seizoen als kampioen naar de Bundesliga. Raman, die vorige zomer overkwam van Standard, was in 28 competitiewedstrijden goed voor tien goals en drie assists.