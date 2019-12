Benito Raman over de “idioten” die graag met hem lachen: “Er zijn er heel weinig die nu toegeven dat ik goed bezig ben” ODBS

21 december 2019

15u28

Bron: Eleven Sports 0 Bundesliga Benito Raman verkeert in bloedvorm. Zes goals in zijn laatste elf matchen voor Schalke, al hield hij het vandaag op Benito Raman verkeert in bloedvorm. Zes goals in zijn laatste elf matchen voor Schalke, al hield hij het vandaag op ‘louter’ een assist tegen Freiburg . Opgeroepen voor de nationale ploeg een half jaar voor de start van het EK. De snelle aanvaller geeft bij ‘Eleven Sports’ z’n criticasters lik op stuk. “Mensen moeten nu toch toegeven dat ik, ondanks mijn stommiteiten, goed bezig ben.”

🗣 @RamanBenito | "Mensen moeten nu toch kunnen toegeven dat ik, ondanks mijn stommiteiten, goed bezig ben. Maar er zijn er heel weinig die dat willen zeggen." 👊 pic.twitter.com/oYhHwWEVHh Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Scoort Raman ook deze namiddag in de Arena AufSchalke in Gelsenkirchen tegen Freiburg? Dan zou hij voor de vijfde opeenvolgende match mogen juichen. Mede dankzij de goals van Raman, is Schalke na een matige start opgeklommen tot de vijfde plaats in de Bundesliga, op vijf punten van leider Leipzig. Na zijn eerste seizoen in de Bundesliga, toen hij 11 goals maakte voor Düsseldorf, zakt Raman ook dit seizoen niet door het ijs in Duitsland. Voor velen toch ietwat verrassend, nadat hij in eigen land vooral herinnerd wordt omwille van die uitspraak als Buffalo na de match tegen KV Kortrijk. ‘Alle boeren zijn homo” - een verwijzing naar de fans van Club Brugge. “Ik weet dat veel mensen geen fan zijn. “Dat sommige mensen mij in een negatief daglicht zetten, ook al ben ik goed bezig, boeit me niet zoveel. Ik weet dat ik goed bezig ben en eventueel nog een stap hoger kan. Ze moeten nu toch kunnen toegeven dat ik, ondanks mijn stommiteiten, goed bezig ben. Maar er zijn er heel weinig die dat willen zeggen.”

Als ik straks het EK wil halen, zal ik zeker 15 goals bij Schalke moeten maken Benito Raman

Raman geeft in het interview met ‘Eleven Sports’ toe dat hij al een paar boetes gekregen heeft wegens te laat komen. “Wie komt er al eens niet te laat? Je betaalt die boete en je gaat door. Maar dan zoeken ze weer iets om mij in een slecht daglicht te stellen, zoals na een van mijn eerste interviews. Toen sprak ik zogezegd ‘Jean-Marie Pfaff-Duits’, terwijl de mensen van de club en de fans het net goed vonden. Dat zijn dan idioten die daar iets grappig van willen maken.”

En plots stokt de livestream

Eind augustus werd Raman voor het eerst opgeroepen als Rode Duivel en in San Marino maakte hij ook meteen zijn debuut. “Ik was toen de selectie aan het volgen, maar de livestream werkte plots niet meer. Waarna ik een bericht kreeg van een journalist die me proficiat wenste. Ik moest dat dus op die manier te weten komen. De bondscoach heeft me wel gebeld toen ik er de volgende keer niet bij was. Hij had me zelfs drie keer gebeld, maar ik lag nog te slapen. Toen ik hem terugbelde, legde hij uit waarom ik er niet bij was.”

“Eerst was dat EK geen doel omdat ik er toch nooit bij was. Maar één keer je van een selectie geproefd hebt, smaakt dat toch naar meer. Ook omdat de trainingen goed verliepen. Ik scoorde veel en was soms beslissend in onderlinge wedstrijdjes. Al weet ik ook dat ik, als ik straks het EK wil halen, zeker 15 goals bij Schalke zal moeten maken. Maar die ene cap kan niemand me nog afpakken. 2019 is dus sowieso een geslaagd jaar.”