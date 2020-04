Belgen in de Bundesliga werken toe naar herstart competitie: “Mondmaskers bij hartslag 180? Geeft een heel benauwd gevoel” KDW/MXG

25 april 2020

17u29 4 Bundesliga In de Bundesliga willen ze zo snel mogelijk alles hervatten. In de Bundesliga willen ze zo snel mogelijk alles hervatten. Het doel van de Duitse voetbalbond is om op 9 mei opnieuw te voetballen. Daarvoor is ondertussen elke ploeg al volop aan het trainen. Hier en daar wordt het idee opgeworpen om zelfs met mondmaskers te spelen. Koen Casteels, Birger Verstraete en Sebastiaan Bornauw vertellen aan VTM Nieuws wat zij daarvan vinden en hoe trainen in lockdown er aan toe gaat.

Koen Casteels (27) - VFL Wolfsburg: “Mondmaskers bij hartslag 180?”

“In totaal zijn wij eigenlijk maar een tiental dagen thuis geweest. Sindsdien zijn wij opnieuw beginnen trainen. Eerst in de fitnesszaal, daarna op het veld, maar wel altijd in kleine groepen. Het is uiteraard helemaal anders trainen dan we normaal gewoon zijn.” Lichamelijk contact wordt vermeden op training, al ondervindt de doelman daar weinig hinder van. “De afstand moet bewaard worden, maar de trainer past z’n oefeningen aan. Voor de keepers valt het allemaal mee, wij kunnen onze normale keepertraining afwerken. Daar ben ik wel heel blij om.”



“Dat ze hier nu willen mondmaskers verplichten? Ik denk dat het heel raar is. Ik heb het hier nu ook aan als ik naar de winkel moet. Zelfs daar voel je al dat het moeilijker is om te ademen en dat het een heel raar en benauwd gevoel geeft. Ik kan me niet voorstellen dat je op een veld staat met een mondmasker terwijl je een hartslag van 180 hebt.”



Birger Verstraete (26) - FC Köln: “Geen optie om Bundesliga vroegtijdig te stoppen”

“Ik las dat een grote club als Schalke 04 al in de problemen komt, dus het is geen optie om de Bundesliga hier vroegtijdig te laten stoppen. Het is al sinds de eerste dag dat de clubs in Duitsland beslist hebben om in algemene quarantaine te gaan. Ze willen een van de eerste landen zijn om te hervatten, en ze gaan er hier zeker vanuit dat de competitie over twee, drie weken opnieuw zal aanvatten”, is Verstraete duidelijk.



Bij Köln is de trainingsintensiteit al serieus opgedreven. “Er heersen wel nog altijd strikte maatregelen. We krijgen geen ontbijt als we aankomen, en na de training is iedereen verplicht om de club direct te verlaten. Dat gebeurt zonder een douche, dat moet allemaal thuis. Dan komt een heel team om het oefencomplex te ontsmetten om even later het tweede deel van de ploeg te ontvangen. We trainen dus in twee groepen. Er wordt vrij veel gelopen, we doen veel met de bal, maar het zijn vooral verborgen loopoefeningen.”



Verstraete vindt het niet realistisch om met mondmaskers te spelen. “Dat zie ik niet gebeuren, maar goed je weet niet wat er komt. In Duitsland willen ze hier bijvoorbeeld ook elke drie dagen testen doen... De grootste vraag bij ons is vooral wat er moet gebeuren als een speler positief test. Moet alleen de speler dan in quarantaine, of heel de ploeg? We hopen alleszins snel op duidelijkheid.”



Sebastiaan Bornauw (21) - FC Köln: “Voetballers mogen geen voorrang hebben op tests”

“We spelen zonder contacten en er zijn geen duels toegelaten op training. We zitten dan ook verspreid per kleedkamer met drie à vier man. De kern is nu opgedeeld in twee groepen. Het is aanpassen, maar voorlopig lukt het allemaal wel.”



“Als het over tests gaat denk ik vooral dat wij geen voorrang moeten hebben op andere mensen. Ze zijn er hier van overtuigd dat ze hier snel veel tests zullen klaarhebben. En eens ze dat zullen kunnen doen kan het wel snel vooruit gaan. Als we opnieuw beginnen voetballen zullen we hier elke drie dagen getest worden, zoals ik het nu hoor.”



