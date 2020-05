Belgen goed bij schot in Berlijnse stadsderby: Lukebakio en Boyata rollen Union makkelijk op Redactie

22 mei 2020

22u26 0 Hertha BSC HER HER 4 einde 0 UNI UNI 1. FC Union Berlin Bundesliga Hertha Berlijn heeft de stadsderby tegen Union Berlijn met overmacht gewonnen. Hertha haalde het met 4-0 na een sterke tweede helft met daarin goals van Dodi Lukebakio en Dedryck Boyata.

Hertha-coach Bruno Labbadia bracht zijn beide Belgen aan de aftrap en die bedankten allebei met een doelpunt. Lukebakio scoorde in de 52ste minuut de 2-0, Boyata legde in de 77ste minuut de 4-0 eindstand vast. Vedad Ibisevic (51ste) en Matheus Cunha (61ste) namen de andere goals voor hun rekening. Boyata speelde de partij uit, Lukebakio mocht een kwartier voor tijd gaan rusten.

In de stand wipt Hertha voorlopig over Keulen naar de tiende stek, Union is twaalfde. De match werd uiteraard achter gesloten deuren gespeeld. Dit weekend worden de andere matchen in de Bundesliga afgwerkt.

VIDEO: Lukebakio scoort de 2-0

