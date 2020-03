Beledigingen aan Hoffenheim-eigenaar Dietmar Hopp bereiken kookpunt in Veltins Arena Redactie

07 maart 2020

19u02 2 Bundesliga Ook dit weekend ontsnapt Hoffenheim-eigenaar Dietmar Hopp niet aan beledigende spreekkoren en spandoeken. Tijdens het 1-1-gelijkspel tussen Schalke en Hoffenheim kenden de thuisfans geen genade met de Duitse miljardair.

In aanloop naar de wedstrijd stuurde Schalke een duidelijk statement de wereld in. Bij beledigingen aan het adres van Dietmar Hopp zouden de spelers van het veld stappen. Ongeacht hoe lang er nog te spelen was, wat de stand was en wat de verdere consequenties waren.

Toch pakten de thuisfans in de Veltins Arena weer uit met beledigende spandoeken jegens Hopp. “We verontschuldigen ons bij alle hoeren, omdat we hen met meneer Hopp in verband gebracht hebben”, viel er onder meer te lezen. Ondanks de aankondiging van Schalke, werd de wedstrijd gewoon uitgespeeld.

Stevig onder vuur

Ook vorig weekend waren er in verschillende stadions spandoeken gericht aan Hopp te zien. In de wedstrijd tussen Hoffenheim en Bayern speelden alle spelers de bal bij een 0-6-stand minutenlang rond, zonder enige bedoeling te scoren. Dit als protest tegen de vernederende spreekkoren en spandoeken.

De Duitse miljardair wordt de laatste weken stevig onder vuur genomen door supporters van verschillende clubs. Ze vinden het een inbreuk op de Duitse clubcultuur dat Hoffenheim door het geld van Hopp is uitgegroeid tot een subtopper in de Bundesliga.