Bekerheld Raman dringt aan voor EK-selectie: "sprintkoning" schiet Schalke na knappe solo in verlengingen naar kwartfinale

05 februari 2020

09u51

Bron: Eigen berichtgeving/Bild 14 DFB-Pokal Benito Raman, uitstekend op dreef in Duitsland, komt alsmaar meer in aanmerking voor een EK-selectie. Gisteravond deed hij zijn bijnaam als “sprintkoning” alle eer aan, nadat hij in de verlengingen een straffe solo afrondde én zich zo tot bekerheld kroonde. Gezien, Roberto Martínez?

Wat. Een. Counter. Bij een 2-2-stand op vijf minuten van het einde van de verlengingen heeft Benito Raman zich gekroond tot bekerheld van Schalke 04. Na een corner van Hertha Berlijn ging hij met de bal aan de haal op eigen helft, liep hij er iedereen op snelheid uit én werkte hij ook koelbloedig af. Gelsenkirchen ontplofte. Zéker omdat Schalke van een 0-2-achterstand terugkwam. Via Kopke en aanwinst Piatek had Hertha, met Boyata in de basis, een dubbele voorsprong te pakken. Dat leek ook zo te blijven, tot de wedstrijd in het laatste kwartier van de reguliere speeltijd kantelde. Caligiuri en Harit dwongen verlengingen af. Raman maakte het vervolgens hélemaal af. De ‘Königsblauen’ staan zo in de kwartfinale van de Duitse beker.

Sprintkoning Raman

Raman imponeert in Duitsland. In 15 matchen (competitie én beker) tekende hij voor 7 goals en 4 assists. Maar hij is niet alleen beslissend, Raman trekt ook de meeste sprints in de Bundesliga. “Sprintkoning Raman”, noemt Bild hem. “45 sprints per wedstrijd, niemand doet beter. Hij speelt zo een sleutelrol in het systeem van Schalke-coach David Wagner. De verdedigers staan onder druk én Raman creëert ruimte voor zijn teamgenoten”, aldus de Duitse krant.

Trainer Wagner is fan van de Belg. “Ik ben dol op Benito, omdat hij zo onzelfzuchtig is. Hij verdedigt liever 70 minuten intensief mee, dan dat hij de match ‘gewoon’ uitspeelt.” Inzet alom. “Hij belichaamt die karaktereigenschap als geen ander.”

Raman, die begin september in Schotland zijn debuut maakte bij de Rode Duivels, komt meer en meer in aanmerking voor een EK-selectie. “Ik denk dat het mogelijk is om het EK te halen”, klonk het eerder bij de aanvaller. “Akkoord, zo’n zeventien jongens zijn waarschijnlijk zeker van hun plek (Roberto Martínez mag 23 Duivels meenemen, red.), maar voor alle anderen kan alles nog. Ik ga er in elk geval hard voor werken.”

Partner Raman maakte winning goal vanuit stadion mee:

‘Belgisch’ Dortmund onderuit tegen Werder Bremen ondanks goal Haaland

Borussia Dortmund, met Axel Witsel en Thorgan Hazard in de basis, kon zich daarnaast niet plaatsen voor de kwartfinales van de Duitse beker. De ‘Schwarzgelben’ botsten op Werder Bremen, de nummer 16 uit de Bundesliga. Een doelpunt van invaller Erling Haaland kwam te laat. Eindstand: 2-3. Ook voor Leipzig zit het bekertoernooi erop. RB, dat in de Bundesliga Bayern München op de hielen zit, verloor met 3-1 bij Eintracht Frankfurt.