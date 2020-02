Bekerheld Benito! Raman schiet Schalke in slotminuten naar kwartfinale - Goal Haaland volstaat niet voor Dortmund ABD

04 februari 2020

23u28 1 DFB-Pokal Benito Raman: bekerheld van Schalke 04. De Belgische aanvaller maakte een wel zéér straffe comeback van de ‘Königsblauen’ tegen Hertha Berlijn helemaal af: 3-2. Schalke stoot zo door naar de kwartfinale van de Duitse beker.

Wat. Een. Counter. Bij een 2-2-stand op vijf minuten van het einde van de verlengingen heeft Benito Raman zich gekroond tot bekerheld van Schalke 04. Na een corner van Hertha Berlijn ging hij met de bal aan de haal op eigen helft, liep hij er iedereen op snelheid uit én werkte hij ook koelbloedig af. Gelsenkirchen ontplofte. Zéker omdat Schalke van een 0-2-achterstand terugkwam. Via Kopke en aanwinst Piatek had Hertha, met Boyata in de basis, een dubbele voorsprong te pakken. Dat leek ook zo te blijven, tot de wedstrijd in het laatste kwartier van de reguliere speeltijd kantelde. Caligiuri en Harit dwongen verlengingen af. Raman maakte het vervolgens hélemaal af.

Gol do Raman na prorrogação que deu a classificação pro Schalke💙💙💙💙💙💙 pic.twitter.com/FQ6VxrhxRH beatriz(@ furlerbeaa) link

‘Belgisch’ Dortmund onderuit tegen Werder Bremen ondanks goal Haaland

Borussia Dortmund, met Axel Witsel en Thorgan Hazard in de basis, heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van de Duitse beker. De ‘Schwarzgelben’ botsten op Werder Bremen, de nummer 16 uit de Bundesliga. Een doelpunt van invaller Haaland kwam te laat.

Spektakelstuk in het Bremense Weserstadion. Selke en Bittencourt zetten Werder Bremen na een halfuur op een dubbele voorsprong. Dortmund had het balbezit, maar had het vooral moeilijk met de snedige counters van de thuisploeg. Pas na de invalbeurt van de onvermijdelijke Erling Haaland in de tweede helft - hij verving T. Hazard - maakte Dortmund weer aanspraak op meer. De Noorse goalgetter zette de 1-2 op het bord, maar Rashica ontnam Dortmund al snel alle hoop. In het slot krulde youngster Reyna nog héérlijk binnen. ‘t Bleek echter niet genoeg voor Borussia: 2-3. Axel Witsel maakte de hele partij vol.

Ook voor Leipzig zit het bekertoernooi erop. RB, dat in de Bundesliga Bayern München op de hielen zit, verloor met 3-1 bij Eintracht Frankfurt.