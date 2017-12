Bedankt videoref: speler krijgt rood, maar mag na minutenlang protest weer het veld in Peter Luysterborg

Opvallend moment vandaag in het Bundesliga-duel tussen Eintracht Frankfurt en Bayern München. Een kwartier voor tijd gaat thuisspeler Marius Wolf stevig door op James Rodriguez. Scheidsrechter Osmers aarzelt niet en trekt prompt rood. Tot woede van heel Frankfurt, dat de uitsluiting van de middenvelder fel aanvecht. Na minutenlang protest krijgt Osmers van de videoref het signaal om naar de beelden van de overtreding te gaan kijken. De ref komt op zijn beslissing terug en houdt bij een gele kaart voor Wolf, die dus mag verder spelen. Al moeten ze bij Frankfurt hun speler eerst uit de catacomben gaan halen. "Ik zat al helemaal alleen in onze kleedkamer", zei Wolf na de match. "Plots stond onze materiaalman naast mij. De scheidsrechter heeft gezegd dat je weer op het veld mag komen, zei hij. Gelukkig had ik mijn uitrusting nog aan."

De terugkeer van Wolf leverde Frankfurt geen voordeel op. Het verloor de thuiswedstrijd tegen Bayern met 0-1.

Dit moet een primeur zijn! @M_27_W krijgt rood, maar mag even later tóch terug het veld in... 🤔📺 pic.twitter.com/hOHFvbWumo Play Sports(@ playsports) link