Bayernarts Müller-Wohlfahrt bijt terug naar Guardiola: “Hij leeft in angst om macht en autoriteit te verliezen” Bart Fieremans

14 maart 2018

12u40

Bron: Eigen berichtgeving / Bild 0 Bundesliga Tijd voor weerwraak, moet Hans Müller-Wohlfahrt denken. In een biografie komt de wereldbefaamde sportarts van Bayern München terug op zijn ingediend ontslag bij Bayern in 2015 na een conflict met toenmalig trainer Pep Guardiola: “Hij wist alles beter, maar is een mens met een zwak zelfbewustzijn.”

Intussen maakt Hans Müller-Wohlfahrt alweer deel uit van de technische staf van Bayern München. In november 2017 keerde de sportarts onder good old Jupp Heynckes terug bij de Duitse Rekordmeister waar hij eerder al decennia tussen 1977 en 2015 werkte. In Duitsland was het op 15 april 2015 een grote schok toen Müller-Wohlfahrt na een 3-1-nederlaag in de CL bij Porto zelf zijn ontslag indiende na een clash met Guardiola over de medische begeleiding. Müller-Wohlfahrt pikte het niet dat zijn trainer hem schuldig achtte voor de nederlaag in Porto, omdat Bayern zoveel geblesseerden telde.

Müller-Wohlfahrt bijt nu in zijn biografie terug naar Guardiola. Het Duitse blad Bild gaf in een voorpublicatie uittreksels vrij over hoe Guardiola hem in zijn eergevoel gekrenkt had: “Hij pakte me voor de verzamelde spelersgroep luidop aan en hield me verantwoordelijk voor voor de vele geblesseerden. Ik trof schuld aan de lichamelijke toestand van de spelers en de nederlaag. Het kon niet dat blessures bij ons zes weken duurden en in Spanje maar veertien dagen.”

Maar volgens Müller-Wohlfahrt had Guardiola geen flauw benul van medische begeleiding. “Onder Guardiola veranderde het klimaat bij Bayern. Enerzijds had hij absoluut geen interesse voor medische vragen, anderzijds verlangde hij van ons medische wonderen. Al op de derde dag kwam Guardiola naar mij toe en snauwde: ‘Wat gebeurt hier eigenlijk? Ik dacht dat ik in de beste medische afdeling van de wereld kwam, en we hebben twee langdurig geblesseerden die al lang weer fit zouden moeten zijn. Wat moet dat?' Hij zei dat op een agressieve verwijtende toon.” (lees verder onder de foto)

Meer zelfs, volgens Müller-Wohlfahrt trof Guardiola zelf schuld aan een toegenomen aantal spierblessures: “Ik herinner me een seizoen onder Heynckes met slechts drie spierblessures. Dat is echt gering gezien de grote belasting op de spelers. Dan kwam Guardiola. Al in zijn eerste seizoen hadden we beduidend meer spierblessures. Hij wist alles beter: vijf minuten opwarmen in sneltempo moest volstaan. Dat kon niet goed aflopen. Als ik met hem daarover wou spreken, keerde hij zich af en stapte weg. Hij stelde ons jarenlang onderbouwde en doordachte medisch voorbereidingsprogramma op zijn kop. Hij heeft de klok in Bayern terug gedraaid.”

Ik heb zodanig hard met de vuist op de ontbijttafel geklopt dat de borden en tassen rammelden Hans Müller-Wohlfahrt

Een keer kwam het tot een woede-uitbarsting, vertelt Müller-Wohlfahrt: “We zaten aan een grote ontbijttafel. Het servies stond er nog op. We wilden een onderhoud, maar het kwam tot een uitbarsting. Ik verloor volledig mijn beheersing, schreeuwde naar Guardiola en heb zodanig hard met de vuist op de tafel geklopt dat de borden en tassen rammelden.”

Müller-Wohlfahrt maakt er geen geheim van dat het niet klikt met de persoonlijkheid van Guardiola. “Ik vind hem een mens met een zwak zelfbewustzijn. Hij doet alles om anderen onder de knoet te houden. Hij lijkt me in constante angst te leven, niet zozeer de angst voor nederlagen, maar veel meer om macht en autoriteit te verliezen.”