Bayern wint topper tegen Schalke, zonder Raman, eenvoudig en blijft in het zog van Leipzig NVE

25 januari 2020

20u24 0 FC Bayern München FCB FCB 5 einde 0 S04 S04 FC Schalke 04 Bundesliga De topper tussen Bayern Munchen en Schalke 04 is geëindigd in een pandoering. 5-0 werd het, Schalke vormde geen bedreiging voor ‘Die Bayern’. Door de overwinning blijven ze op één punt van leider Leipzig. Bij Schalke ontbrak Benito Raman in de selectie.

Bayern dicteerde de wet en kwam via de onvermijdelijke Lewandowski al vroeg op voorsprong, al had doelman Schubert hier een groot aandeel in. Hij ging flagrant onder de bal door, Bayern tikte het uit. Müller scoorde op slag van rust een tweede keer, na rust wisten Goretzka en Thiago elk nog raak te prikken. Bayern leek de laatste 20 minuten eenvoudig uit te tikken. In het slot maakte Gnabry er zelfs nog 5-0 van, weer na een flater van Schubert. Makkelijke overwinning voor Bayern, dat daarmee op de tweede plaats terechtkomt.

