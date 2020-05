Bayern wint na doelpuntenrijke tweede helft eenvoudig van Frankfurt Redactie

23 mei 2020

20u22 0 FC Bayern München FCB FCB 5 einde 2 EIN EIN Eintracht Frankfurt Bundesliga Bayern behoudt een voorsprong van vier punten op eerste achtervolger Dortmund. Het kwam al snel op voorsprong via Goretzka en Müller. Het leek nog even mis te gaan na rust, maar het wist de overwinning toch binnen te halen.

Bayern greep Frankfurt meteen naar de keel en trok vol ten aanval. Na 11 minuten trof Lewandowski al de lat. Net na het kwartier was het toch raak, Leon Goretzka liep goed in op voorzet van Müller en trapte staalhard binnen. Na 41 minuten verdubbelde Thomas Müller de voorsprong op aangeven van Davies. Frankfurt wist weinig kansen te creëren in de eerste helft.

Beide teams kwamen met hernieuwde energie uit de kleedkamers. Na twee minuten kon Lewandowski van dichtbij scoren, Trapp was kansloos. De man van de tweede helft was centrale verdediger Martin Hinteregger van Frankfurt. Op zijn eentje bracht hij Frankfurt terug in de wedstrijd met twee doelpunten op hoekschop. Linksachter Davies maakte er niet veel later 4-2 van, waarna Hinteregger de bal in eigen doel liep. 5-2.

Bayern diept de voorsprong op Dortmund terug uit, dinsdag staat de topper tussen beiden op het programma.



