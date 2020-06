Bayern weer stap dichter bij titel na vlotte uitzege tegen Leverkusen XC

06 juni 2020

17u24 0 Bayer 04 Leverkusen LEV LEV 2 einde 4 FCB FCB FC Bayern München Bundesliga Bayern München staat weer een stap dichter bij de landstitel. De Rekordmeister pakte de volle buit op het veld van Bayer Leverkusen. Eindstand: 2-4.

Bayer Leverkusen moest leider Bayern München bekampen zonder sterkhouder Kai Havertz. De 20-jarige aanvaller is out met een spierblessure. En toch klom de thuisploeg zonder het goudhaantje op voorsprong. Lucas Alario ontsnapte in minuut 10 aan de buitenspelval en vloerde Manuel Neuer in de korte hoek.

Ruim een kwartier later was de verdiende gelijkmaker een feit. Kingsley Coman profiteerde optimaal van duur balverlies bij de thuisploeg: 1-1. De Rekordmeister bleef vervolgens de wet dicteren en zette nog voor rust de scheve situatie recht. Leon Goretzka scoorde met een gekruist schot, Serge Gnabry legde met een lobbal de 1-3-ruststand vast.

TOOOR | Wat een geweldige teamgoal van Bayern! 🔥

Halverwege de tweede helft pikte ook de onvermijdelijke Robert Lewandowski zijn doelpunt mee. De Pool scoorde de 1-4 -zijn 30ste goal van het seizoen- na een rake kopbal. In de slotfase maakte de talentvolle Florian Wirtz er 2-4 van, meteen ook de eindstand.

Bayern zet eerste achtervolger Dortmund zo op 10 punten, al spelen de Borussen vanavond nog tegen Hertha. De Bundesliga telt na deze speeldag nog vier speelronden. Bayern is op weg naar een achtste titel op rij. Nummer 30 in totaal.

MACHINE | Robert Lewandowski heeft z'n dertigste goal van het seizoen beet! 💪🇵🇱

Andere wedstrijden:

RB Leipzig gaf tegen rode lantaarn Paderborn de zege uit handen: 1-1. Schick (27.) bracht RB voor, maar de thuisploeg verloor even voor de pauze verdediger Upamecano met zijn tweede geel. Paderborn profiteerde helemaal in het gaatje via Strohdiek (90.+2).

Mainz 05 pakte de volle buit bij Eintracht Frankfurt. Niakhate (43.) en invaller Malong (77.) zorgden voor de 0-2-eindstand. Fortuna Dusseldorf en Hoffenheim deelden de punten (2-2). Hennings (5. en 75. pen.) scoorde tweemaal voor de thuisploeg. Tussendoor troffen Dabour (16.) en Zuber (61.) raak voor Hoffenheim, dat na vroeg rood voor linksback Hübner haast heel de partij met een man minder moest spelen.

GOAL | Strohdiek legt de gelijkmaker binnen! 😱

1️⃣-1️⃣



1️⃣-1️⃣ #RBLSCP 🇩🇪 pic.twitter.com/w5pWhQx8C5 Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link



