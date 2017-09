Bayern-voorzitter Hoeness: "Vijf spelers keerden zich tegen Ancelotti, de situatie werd onmogelijk" MH

21u40

Bron: Bild 0 AP Bundesliga Na amper zes speeldagen in de Bundesliga werd Carlo Ancelotti gisteren de laan uitgestuurd bij Bayern. De 3-0 nederlaag in het Parc des Princes woensdag was de spreekwoordelijke druppel. Voorzitter Uli Hoeness vertelt in Westfalenpost dat de situatie "onmogelijk" was geworden.

Ancelotti had zich volgens Westfalenpost onmogelijk gemaakt bij de spelers. Er waren er zelfs vijf die zich openlijk tegen de coach keerden. De namen die dan opduiken zijn niet van de minste: Arjen Robben, Mats Hummels, Franck Ribéry, Thomas Müller en Robert Lewandowski. "Hij was de steun van die spelers helemaal kwijt en dus was het onbegonnen werk om die situatie nog te keren", klinkt het bij Hoeness.



Belang van de club

"We kunnen er ook niet naast kijken dat de resultaten dit seizoen niet zijn wat we verwachtten. Na de nederlaag tegen PSG moesten we dan ook onze conclusies trekken. Ook al is Carlo Ancelotti een vriend. Deze beslissing namen we in het belang van de club", zo zegt Karl-Heinz Rumenigge.

AFP

Lees ook: Bayern München zet Ancelotti aan de deur