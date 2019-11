Bayern verplettert Dortmund, Lewandowski is een prachtig record rijker GVS

09 november 2019

20u06 0 FC Bayern München FCB FCB 4 einde 0 BVB BVB Borussia Dortmund Bundesliga Bayern München heeft Borussia Dortmund verpletterd in de Klassiker. Robert Lewandowski nam met twee goals de thuisploeg op sleeptouw, de Pool is met elf opeenvolgende Bundesliga-treffers een record rijker. Witsel en Thorgan Hazard moesten de kelk tot de bodem ledigen, want Gnabry en een owngoal van Hummels zorgden voor de 4-0-eindstand.

Needless to say Robert Lewandowski has scored again v @BlackYellow to maintain his ridiculous record of scoring in every game @FCBayernEN have played in the Bundesliga and Champions League this season. Just nuts. Gary Lineker(@ GaryLineker) link

Klassiker nummer 125 in de Bundesliga, waar Bayern met een klein hartje Borussia Dortmund ontving. Kovac werd vorige week na de 5-1-blamage tegen Frankfurt aan de deur gezet - met een zesde stek in de Duitse hoogste klasse zat het vertrouwen in een dieptepunt. Axel Witsel en Thorgan Hazard roken hun kans. Hoewel Dortmund niet onaardig begon in het hol van de leeuw - Hazard toonde zich in de aanvangsfase de bedrijvigste van de offensieve spelers van Dortmund - sloeg Robert Lewandowski na een kwartier ongenadig toe. Op een voorzet van Pavard kopte hij ongehinderd de 1-0 binnen. Daarmee is hij de eerste speler die in elf opeenvolgende Bundesliga-matchen weet te scoren. Een staande ovatie van de thuisaanhang was op z’n plaats, zeker toen hij geniaal een bal uit de lucht plukte. Het werd weer een ‘Lewa’-avondje..

TOOOOOR | Lewandowski opent de score in #DerKlassiker! Wie anders? 💣💥



1️⃣-0️⃣ #FCBBVB #DerKlassiker 🇩🇪 pic.twitter.com/KYbG6pfxxQ Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Bayern duwde na de openingstreffer door. Bürki dook een schot van Gnabry uit z’n kooi, even nadien werd de 2-0 afgekeurd wegens buitenspel. Neuer was werkloos, want de counters waar ‘Die Borussen’ op loerden werden keer op keer slecht benut.

Na rust konden de boeken meteen dicht. Müller schonk zichzelf z’n 100ste assist in de Bundesliga - de eerste die daarin slaagt in de 21ste eeuw -, Gnabry prikte aan de tweede paal binnen. Nadien volgde een zeldzame misser van Lewandowski. De ingevallen Alcácer kon dat afstraffen en de spanning terugbrengen, maar de Spanjaard was inefficiënt aan de tweede paal. Bayern schrok op en trok nog eens de gashendel open - het overklaste de grote concurrent helemaal. Lewandowski legde een passje van Müller binnen na een heerlijke aanval van de Duitse topploeg. Goal nummer zestien dus. Niemand scoorde ooit meer in z’n eerste vijftien duels. In totaal zit de Pool zelfs aan 23 treffers dit seizoen in alle competities. Slik. Hummels tikte nog in z’n eigen doel. De pandoering voor Dortmund was compleet. 4-0.

Interim-trainer Hansi Flick boekte zijn tweede overwinning in twee duels, na de zege op Olympiakos Piraeus (2-0) in de Champions League. Onder de tijdelijke opvolger van de vertrokken Kovac is Bayern weer helemaal opgeleefd. Met hem is afgesproken dat hij tijdens de komende interlandperiode plaatsmaakt voor een oefenmeester die het seizoen moet afmaken bij Bayern. Vooralsnog is nog onduidelijk welke trainer het voor het zeggen krijgt. Wie weet durft de leiding van de kampioen het de rest van het seizoen wel met Flick aan.

Bayern klimtnaar de derde plaats in het klassement, met een punt minder dan koploper Borussia Mönchengladbach dat morgen Werder Bremen ontvangt.

De 2-0

GOOOAAAAL | Gnabry maakt er 2-0 van! ⚡



2️⃣-0️⃣ #FCBBVB #DerKlassiker 🇩🇪 pic.twitter.com/8Bx60jHxHA Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

De 3-0

TOOOOR | Lewandowski scoort z'n tweede van de avond! GAME OVER voor Dortmund. 🔥



3️⃣-0️⃣ #FCBBVB #DerKlassiker 🇩🇪 pic.twitter.com/izvwYhBpHK Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

De 4-0

OWNGOAL | Hummels verschalkt z'n eigen doelman. 4-0. 🤦‍♂️



4️⃣-0️⃣ #FCBBVB #DerKlassiker 🇩🇪 pic.twitter.com/dgl7sAQ9PN Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link