Bayern teleurstellend zesde na laat tegendoelpunt in topper tegen Mönchengladbach NVE

07 december 2019

15u30 0 Borussia Mönchengladbach MÖN MÖN 2 einde 1 FCB FCB FC Bayern München Bundesliga In de Bundesliga stond de topper tussen leider Borussia Mönchengladbach en Bayern München op het programma. De wedstrijd leek op een gelijkspel te gaan afstevenen, maar in de laatste minuut won de leider na een penalty. Bayern zakt weg naar de zesde plaats.

Bayern wist in de eerste helft de beste kansen af te dwingen, maar tot doelpunten leidde dat niet. Tot twee keer toe wist Lewandowski de bal net naast te trappen, dat zijn we niet gewend van de Pool. Ook Thomas Müller geraakte niet voorbij Sommer met zijn plaatsbal.

Na de rust wist Bayern wel meteen wat scoren was. Perisic maakte er met een knappe volley 0-1 van, al had Sommer daar wel meer mee mogen doen. Mönchengladbach maakte niet veel later echter gelijk op corner na een dekkingsfout bij Bayern. In het slot kreeg de leider de ultieme kans op de voorsprong nadat Martinez een fout beging in de zestien meter. Bensebaini werkte deze koelbloedig af, waardoor Mönchengladbach alsnog met de overwinning aan de haal ging.

Door het late doelpunt blijft ‘Gladbach aan de leiding in de Bundesliga. Bayern ziet Dortmund en Freiburg over zich springen in de stand na een tweede nederlaag op rij, het wordt zesde.

GOOOOAL | Bensebaini scoort vlak voor affluiten het winnende doelpunt voor Gladbach! 😱



2️⃣-1️⃣ #BMGFCB 🇩🇪 pic.twitter.com/4wdnbb1fJM Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

