Bayern recht de rug tegen Wolfsburg, Casteels moet drie keer vissen

20 oktober 2018

17u22 0 VfL Wolfsburg WOL WOL 1 einde 3 FCB FCB FC Bayern München Bundesliga De rust is even terug bij de Duitse Rekordmeister. Na een 13 op 21 heeft Bayern München een deugddoende zege gepakt op het veld van Wolfsburg. Lewandowski vloerde Casteels tweemaal, waarna de landskampioen zichzelf in de voet leek te schieten. Robben pakte rood en diens landgenoot Weghorst bracht de spanning terug. Niet voor lang, James Rodriguez legde de eindstand vast. 1-3.

In München zijn ze weer blij, de vraagtekens rond coach Kovac kunnen even worden opgeborgen. De zege van Bayern kwam immers een dag na een opvallende persconferentie van de clubleiding. Voorzitters Rummenigge en Hoeness en technisch directeur Salihamidzic gaven aan de negatieve berichtgeving over de club en zijn spelers zat te zijn. Nu reageerde Bayern dus op het veld. Sprankelend was het niet, maar de crisis is toch (even?) in de kiem gesmoord.

GOAL | Lewandowski plaatst de bal door de benen van Casteels! 💥 Zijn eerste doelpunt sinds 22 september. 🗓 pic.twitter.com/AJ6QZHmick Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Lewandowski kan profiteren van geklungel achterin en zet Bayern op een 0️⃣-2️⃣ voorsprong! ✅ pic.twitter.com/ep1gfWp74r Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Weghorst tikt de aansluitingstreffer voorbij Neuer! 💪 Komt de zege van Bayern nog in gevaar? 🤔#WOBFCB 1️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/Uaer9FmKXV Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Ook James Rodriguez pikt zijn doelpuntje mee! 💥 Koen Casteels moet zich al voor de derde keer omdraaien.



1️⃣-3️⃣ #WOBFCB pic.twitter.com/zSCQsoK99n Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link