Bayern München stelt doelman op die vorige zomer gestopt was (en pakt herfsttitel)

Bayern München heeft vanmiddag in de uitwedstrijd bij Eintracht Frankfurt noodgedwongen zijn vierde doelman opgesteld. Sven Ulreich bleek op het laatste moment niet fit genoeg, zodat trainer Jupp Heynckes een beroep moest doen op Tom Starke. De 36-jarige doelman had afgelopen zomer eigenlijk zijn loopbaan al beëindigd. Omdat de keepersproblemen bij Bayern zich toen al aandienden, had de club hem gevraagd te blijven trainen. Eerste keus Manuel Neuer en Christian Früchtl zijn al langer geblesseerd.

Op de bank in Frankfurt zat nu zowaar de vijfde doelman, de 18-jarige Ron-Thorben Hoffmann, keeper bij de junioren. Bayern won het duel met 0-1, een goal na 20 minuten van Arturo Vidal. Omdat achtervolger RB Leipzig op eigen veld twee punten verspeelde tegen Mainz (2-2), mag Bayern zich nu al 'Herbstmeister' noemen in de Bundesliga. De Beierse topclub telt in het klassement acht punten voorsprong op Leipzig.

Borussia Dortmund ging op eigen veld met 1-2 onderuit tegen Werder Bremen. De achtste wedstrijd op rij zonder zege voor de Borussen, waar de positie van coach Peter Bosz nog zwaarder onder druk komt te staan. Bosz deed naderhand niet of er niets aan de hand was. "De eerste helft was het slechtste wat ik heb gezien sinds ik hier trainer ben", aldus de Nederlander. "Het was ongelooflijk. Ik ben hier verantwoordelijk voor."

REUTERS Tom Starke.