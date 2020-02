Bayern München maakt brandhout van Hoffenheim, wedstrijd wordt even stilgelegd na protest supporters MDRW

29 februari 2020

18u40 0 Bundesliga Bayern München haalde fors uit tegen Hoffenheim, de achtste in de stand. De Rekordmeister won met ruime 0-6-cijfers. Philippe Coutinho bekroonde zijn wedstrijd met twee fraaie doelpunten. Bayern München blijft leider in Duitsland met vier punten meer dan RB Leipzich en Borussia Dortmund.

Bayern München zit in een prima periode. Dat bleek eerder deze week al in de Champions League-ontmoeting met Chelsea. En dat ondervond Hoffenheim deze middag ook. De bezoekers begonnen furieus aan de wedstrijd. Na goed en wel zeven minuten lagen er al twee in het mandje. Eerst rondde man-in-vorm Serge Gnabry een mooie combinatie af en niet veel later mocht ook Joshua Kimmich vieren.

Op het kwartier bedankte de 18-jaar oude Joshua Zirkzee voor zijn eerste basisplaats bij de leider van de Bundesliga. De Nederlander schoof de bal koel langs doelman Baumann. Wie dacht dat Bayern met de geruststellende voorsprong op het bord voldaan was, had het grondig mis. De bezoekers drukten door en maakten voor de rust ook nog de 0-4. Via een afgeweken schot klopte Coutinho Hoffenheim-doelman Baumann. Die zal ongetwijfeld slecht slapen.

Na de koffie ging het van slecht naar erger voor de thuisploeg. Hoffenheim verloor de bal op een kinderlijke manier en Coutinho strafte dat genadeloos af: 5-0. Bayern had bloed geroken en ging op zoek naar nog meer doelpunten. Ook Goretzka pikte z'n doelpuntje mee.

Spel stilgelegd na protest Bayern-fans

De wedstrijd eindigde nog in mineur. Je zou denken dat de meegereisde supporters dolblij waren met de ruime overwinning. Maar ze haalden beledigende spandoeken tevoorschijn met daarop heel beledigende teksten richting Hopp. Dat is de steenrijke eigenaar van Hoffenheim die de dorpsclub transformeerde tot een vaste waarde in de Bundesliga.

Scheidsrechter Christian Dingert was daar niet mee opgezet en legde het spel korte tijd stil. Na een minuut of tien kwam iedereen terug op het veld en gebeurde iets bizars. De Bayern spelers tikten de bal in een laag tempo naar elkaar, om zo een statement te maken tegenover de eigen fans. Bayern won de wedstrijd overtuigend met 0-6 en verhoogt zo de druk op RB Leipzich dat morgen pas speelt.