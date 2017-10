Bayern München is Javi Martinez even kwijt 12u26 0 AP Bundesliga Bayern München moet het voorlopig stellen zonder Javi Martinez. De Spaanse middenvelder viel met een schouderblessure uit tijdens de gewonnen competitiewedstrijd tegen SC Freiburg (5-0). De medische staf van Bayern stelde zondag schade aan de rechterschouder vast.

Martinez volgt voorlopig een individueel herstelprogramma. De Spanjaard lijkt woensdag in ieder geval het duel met Celtic in de groepsfase van de Champions League te moeten missen. Bayern en Celtic zitten in de groep van Anderlecht, met ook nog PSG.



De nieuwe trainer Jupp Heynckes had Martinez samen met diens landgenoot Thiago centraal op het middenveld geposteerd tegen Freiburg. "Javi zorgde voor de defensieve controle, Thiago voor de creativiteit en het overzicht. Ze speelden buitengewoon goed", zei Heynckes na afloop.

Photo News