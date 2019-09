Bayern moeiteloos voorbij Keulen, Lewandowski scoort twee keer Redactie

21 september 2019

17u23 0 FC Bayern München FCB FCB 4 einde 0 KÖL KÖL 1. FC Köln Bundesliga Bayern München kende geen problemen met het FC Keulen van Sebastiaan Bornauw. De ‘Rekordmeister’ won met ruime 4-0 cijfers. Lewandowski scoorde twee keer, ook Coutinho en Perišic pikten hun doelpuntje mee.

Amper drie minuten. Meer had Bayern niet nodig om de score te openen. Op aangeven van Joshua Kimmich trapte Robert Lewandowski de 1-0 tegen de netten. Een opdoffer voor Keulen, en toch gaven ze verder geen tegengoals weg in de eerste helft.

Na de pauze duwde Bayern door. Lewandowski - wie anders? - zette de thuisploeg op een dubbele voorsprong. Opnieuw was het Kimmich die de assist voor zijn rekening nam. Kingsley Ehizibue werd uitgesloten en Coutinho maakte de 3-0 vanop de stip. Het eerste doelpunt van de Braziliaan voor zijn nieuwe club. Het gaf hem duidelijk een boost, want tien minuten later leverde hij de assists voor de 4-0 van ex-Club Brugge-aanvaller Ivan Perišic. Door de makkelijk zege komt Bayern München voorlopig aan de leiding met 11 op 15.