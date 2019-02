Bayern loopt tegen uppercut aan na geweldige vrije trap Leon Bailey (ex-Genk), leider Dortmund profiteert maar half LPB

02 februari 2019

17u25 0 Bayer 04 Leverkusen LEV LEV 3 einde 1 FCB FCB FC Bayern München

Verrassing in de Bundesliga. Bayern München leed in de BayArena in Leverkusen zijn vierde nederlaag van het seizoen. Ex-Genkenaar Leon Bailey leidde de ondergang van de ‘Rekordmeister’ in met een weergaloze vrije trap. De gelijkmaker van de Jamaicaan inspireerde Leverkusen tot grootse daden. Volland maakte er na een fraaie aanval 2-1 van. Alario gaf Bayern in de slotfase, en na een tussenkomst van de VAR, het nekschot. Leverkusen maakte zo een einde aan de zegereeks van Bayern, dat zeven duels op rij had gewonnen in de Bundesliga.

Leider Borussia Dortmund profiteerde maar half van de uitschuiver van zijn titelconcurrent. Axel Witsel en co bleven op het veld van Eintracht Frankfurt steken op een 1-1-gelijkspel. Aanvoerder Marco Reus bracht de bezoekers na 22 minuten op voorsprong. Een kwartier zorgde Luka Jovic weer voor evenwicht. De kloof met Bayern bedraagt nu zeven punten.

