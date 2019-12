Bayern "helemaal niet geïnteresseerd" in Europese superliga, ‘Big Six’ in Engeland hebben grootse plannen LPB

Bron: AFP/Belga/Daily Mail 1 Buitenlands voetbal Bayern München heeft absoluut geen interesse in een zogenaamde Europese superliga. Dat verkondigde Herbert Hainer, de nieuwe voorzitter van de club, vandaag in een interview aan de Süddeutsche Zeitung.

"Wij houden vast aan de Bundesliga, daar bestaat geen discussie over", liet Hainer noteren. "We willen met Bayern natuurlijk internationaal succes behalen, maar daarvoor dient de Champions League, een competitie met een naar mijn mening uitstekend format.”

Bayern München won de Champions League, en haar voorloper Europacup I, in totaal vijf keer. "Het doel is natuurlijk opnieuw die competitie te winnen", aldus de oud-baas van Adidas. "De finale van 2022 gaat door in München. Dan zouden we natuurlijk graag winnen, maar de eerdere edities staan ook op ons verlanglijstje." De laatste Champions League-titel van de ‘Rekordmeister’ dateert van 2013.

Real Madrid-voorzitter Florentino Perez bracht afgelopen week een voorstel uit om een soort van Europese superliga te creëren. Die zou de huidige Champions League vervangen en zou kunnen bestaan uit twee divisies van elk twintig ploegen uit de grote Europese competities (Spanje, Engeland, Duitsland, Italië en Frankrijk), aangevuld met de meest interessante teams uit andere competities, zoals Ajax en FC Porto. Het voorstel werd alvast massaal verworpen door de European Club Association (ECA). Het project zou immers de nationale competities bedreigen. Volgens de New York Times wordt het idee van Perez ook ondersteund door FIFA-baas Gianni Infantino.

‘Big Six’

Ook in Engeland hebben ze grootse plannen om het topvoetbal te hervormen. Volgens de Daily Mail zijn de ‘Big Six’ (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal en Tottenham) voorstander van een superliga met 32 teams vanaf het seizoen 2024-2025. “Een superliga die een bedreiging zou vormen voor de eigenheid van het Engelse voetbal”, aldus de Britse krant. Om de noodzakelijke ruimte te creëren in de kalender zou de replay in de FA Cup - één van die typische klassiekers uit de Engelse bekercompetitie - afgeschaft worden. Het aantal teams in de Premier League zou bovendien gereduceerd worden tot achttien, nu spelen er twintig clubs in de Engelse hoogste klasse. Om dat laatste voorstel erdoor te krijgen, is wel de steun vereist van veertien clubs, geen sinecure.