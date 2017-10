Bayern heeft penalty's nodig in Duitse beker Peter Luysterborg

00u28 0 AP Bundesliga Bayern München heeft vanavond de achtste finales bereikt van de Duitse beker. De Beierse club nam na een gelijke stand na verlengingen (1-1) de strafschoppen beter dan RB Leipzig.

Bayern München benutte alle vijf de strafschoppen in Leipzig. Timo Werner miste de vijfde penalty van Leipzig, dat vanaf de 53ste minuut met tien man speelde na een tweede gele kaart voor Naby Keita. Toch schoot Emil Forsberg de thuisploeg naar 1-0. De Zweed benutte een strafschop. Vijf minuter later bracht Thiago Alcantara de Duitse kampioen weer op gelijke hoogte. Leipzig krijgt zaterdag al een kans op revanche. Beide ploegen ontmoeten elkaar dan in München voor een competitiewedstrijd.

EPA

Angers heeft zich vanavond geplaatst voor de achtste finales van de Franse Ligabeker. Met een scorende Baptiste Guillaume won het met 3-2 van tweedeklasser Nancy. Nantes verslikte zich op het veld van Tours (3-1), de rode lantaarn in de Ligue 2. Bij Nantes kwam Yassine El Ghanassy pas op het uur tussen de lijnen. Op dat moment was het kalf al verdronken.