Bayern gaat winnen op het veld van Hoffenheim, Goretzka (2x) en Lewandowski aan het kanon Redactie

18 januari 2019

22u24 0 TSG 1899 Hoffenheim TSG TSG 1 einde 3 FCB FCB FC Bayern München Bundesliga Bayern München heeft de jacht op koploper Borussia Dortmund ingezet met een overwinning bij subtopper TSG 1899 Hoffenheim. De titelverdediger haalde het met 1-3. Leon Goretzka had een groot aandeel in de zesde overwinning in de Bundesliga op rij van Bayern. De middenvelder scoorde in de eerste helft twee keer.

Na de rust had Bayern het moeilijk. Nico Schulz verhoogde na een uur de spanning in het duel, maar de gelijkmaker kon de thuisploeg niet afdwingen. Doelman Manuel Neuer hield zijn ploeg overeind en Robert Lewandowski besliste het duel in de 87e minuut.

Bij Bayern ontbraken Arjen Robben, Franck Ribéry en Corentin Tolisso door blessures. Jérôme Boateng, James Rodríguez en Serge Gnabry zaten bij de aftrap op de bank. Zij mochten alle drie in de slotfase nog wel invallen.

Voor Hoffenheim was het de eerste nederlaag in een serie van elf duels. Bayern kwam als nummer twee op drie punten van Borussia Dortmund, dat zaterdag bij nummer vier RB Leipzig aantreedt.