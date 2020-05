Bayer Leverkusen kent weinig moeite op bezoek bij Werder Bremen en wint met 1-4 Redactie

22u22 0 Werder Bremen WER WER 1 einde 4 LEV LEV Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Het contrast tussen beide ploegen in de stand was ook te zien op het veld. Een sterk Bayer Leverkusen leidde met 1-2 aan de rust, en breidde die voorsprong na de pauze eenvoudig uit met twee extra treffers.

Werder Bremen, de voorlaatste in de stand, en Bayer Leverkusen, de nummer vijf in Duitsland, mochten (spook)speeldag 26 in de Bundesliga afsluiten. De bezoekers toonden in een matig eerste halfuur het meeste initiatief en klommen via Kai Havertz verdiend op voorsprong. Op aangeven van Diaby knikte de Duitse sluipschutter Leverkusen op 0-1. Bremen was niet onder de indruk en reageerde vrijwel meteen via Gebre Selassie, die een hoekschop voor de thuisploeg feilloos tegen de netten werkte. In een dolle vijf minuten was het opnieuw Havertz met het hoofd die Leverkusen voor een tweede maal in de partij op voorsprong bracht: 1-2 was ook de ruststand.

Hoewel Bremen een gelijkmaker nodig had, waren het de bezoekers die na de pauze het tempo dirigeerden. Die gretigheid werd op het uur ook beloond. Diaby bracht de bal goed voor, Weiser was de afwerker van dienst. Nog was de honger van Leverkusen niet gestild. Demirbay legde met een heerlijke stifter - na een knappe assist van Bellarabi - de 1-4-eindstand vast.



