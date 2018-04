Batshuayi voor de rest van het seizoen in de lappenmand, maar het WK haalt hij normaal gezien wel Kristof Terreur

Normaal gezien raakt hij tijdig fit voor Rusland. De enkel van Michy Batshuayi is niet gebroken, maar de ligamenten zijn wel degelijk geraakt. Dat bevestigde een scan deze middag. Batsmans seizoen bij Borussia Dortmund zit erop.

De graad van de ligamentblessure moet nog worden bepaald, maar bij Dortmund gaan ze ervan uit dat Batshuayi vier tot zes weken aan de kant staat. Roberto Martínez mag dus nog hopen, ondanks een race tegen de klok. Pas binnen zeven weken moet hij zijn definitieve selectie bekendmaken. Werkgever Chelsea zal hem de komende dagen verder onderzoeken zoals contractueel vastgelegd in de huurovereenkomst. Daarna wordt de revalidatie verder gepland.

Batshuayi blesseerde zich gisteren in het slot van de felbeladen derby tussen Schalke 04 en Borussia Dortmund (2-0). De spits dook in het straatje, maar Schalkeverdediger Benjamin Stambouli was hem net te snel af. Een stevige, doch correct challenge. Hij speelde de bal, maar in zijn val kwam Batshuayi akelig op de linkerenkel terecht. Hij schreeuwde het uit van de pijn, vroeg meteen medische assistenten en verliet, met tranen in de ogen, op de draagberrie het veld. Hij vreesde het ergste. Op krukken, SpongeBob-rugzak om de schouders, verliet hij gisteren de Arena auf Schalke voor verder onderzoek. Daar stelden de dokters vast dat de enkel niet gebroken was.

Vandaag onderging hij een scan om de interne schade vast te stellen: de ligamenten zijn dus gescheurd. Martínez hoopt dat Batshuayi effectief tijdig fit raakt voor het WK. Hij is zijn back-upspits. Divock Origi is bij Wolfsburg ondertussen gedegradeerd tot een luxe-invaller en Christian Benteke zit in het sukkelstraatje bij Crystal Palace.

Voor Batshuayi eindigt een geweldige periode bij Dortmund zo in mineur. Na een frustrerend anderhalf jaar bij Chelsea fladderde hij in Duitsland weer. Hij voelde er zich van dag een thuis en liet zich vooral tegen de kleintjes gelden. Met een aardige balans: 9 goals in 14 wedstrijden en meteen in de harten van de fans en bestuurders. Bij Dortmund overwogen ze na zijn fantastische start om Batshuayi definitief over te nemen van de Engelse topclub. De Borussen bedongen bij de verhuur geen optie tot aankoop, omdat de sportieve leiding van Chelsea - niet coach Antonio Conte - nog gelooft in het potentieel van onze landgenoot. Bij een transferbedrag van 50 miljoen euro valt er wel degelijk te praten.

