Batshuayi trekt, met Rode Duivels in achterhoofd, naar Borussia Dortmund: "Er is een WK in de zomer" Mike De Beck

31 januari 2018

18u04 2 Bundesliga Het is dan toch zover: Michy Batshuayi zal tot het einde van het seizoen voor Borussia Dortmund spelen. De Duitse topclub huurt de Belgische spits van Chelsea voor de rest van het seizoen.

Batshuayi zal in Dortmund het nummer 44 dragen. Het gaat om een uitleenbeurt zonder aankoopoptie. "Om mijn grote doel te bereiken zal ik mogelijk veel moeten spelen en veel moeten scoren. Er is namelijk een WK in de zomer", zit 'Batsman' met zijn gedachten uiteraard ook bij de Rode Duivels. "Ik hoorde dat de Batman-job (naar de bijnaam van Aubameyang, red.) vacant was, dus ik besloot hem over te nemen", vertelde Batshuayi op Twitter.

"Michy is een jonge en zeer interessante spits", vertelt Michael Zorc, sportdirecteur bij Borussia Dortmund. "Hij heeft zijn uitzonderlijke kwaliteit getoond bij Chelsea, Olympique Marseille, in de Belgische competitie en bij de nationale ploeg." De spits is nog maar de tweede Belg ooit op de loonlijst van de Borussen. Eind 2015 ging de door Manchester United uitgeleende Adnan Januzaj hem voor, weliswaar met weinig succes. In Batshuayi lijken de Borussen heel wat meer geloof te hebben. Bovendien zitten er amper diepe spitsen in de selectie en dus zijn de kansen op een basisplaats groot.

Heard the Batman job was vacant @BVB so I decided to take over šŸ¦‡šŸ–¤šŸ’› Hallo Bundesliga wie gent es dir ?! šŸ˜‚šŸ˜‚ pic.twitter.com/gKa5d6tydR Michy Batshuayi(@ mbatshuayi) link

šŸ¤ BVB leiht Michy #Batshuayi bis Saisonende vom @ChelseaFC aus!



Alle Infos: https://t.co/WUplWHl5b4 pic.twitter.com/za5nQaT2dT Borussia Dortmund(@ BVB) link

šŸ’Ŗ Michy #Batshuayi ist da! pic.twitter.com/W1bc41bkvA Borussia Dortmund(@ BVB) link

Dortmund has a new Batman šŸ¦‡ pic.twitter.com/yLA6tcecJk B/R Football(@ brfootball) link