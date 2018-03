Batshuayi met heerlijk doelpunt opnieuw matchwinnaar bij Borussia Dortmund Redactie

18 maart 2018

15u42

Bron: Belga 0 Bundesliga Borussia Dortmund heeft op de 27e speeldag van de Duitse Bundesliga Hannover geklopt met 1-0. Michy Batshuayi etaleerde andermaal zijn torinstinct met het knappe winnende doelpunt, maar liet ook wel enkele kansen onbenut.

Alweer een fluwelen baltoets van @mbatshuayi 😍🦇👠 pic.twitter.com/ZwPxBudeif Play Sports(@ playsports) link

Batshuayi raakte vroeg in de wedstrijd de paal, maar forceerde halfweg de eerste helft dan toch de opening. De Rode Duivel verschalkte op een corner Hannover-doelman Tschauner met een listige deviatie buitenkant voet die aan de tweede paal tegen de touwen vloog. Het is al de zesde treffer in zeven wedstrijden in de Bundesliga voor Batshuayi. De enige speler die zes keer wist te scoren in zijn eerste zeven partijen in de Duitse eersteklasser is Timo Konietzka, maar dan spreken we al van 1963.

Nadien kreeg Batshuayi nog enkele uitstekende kansen. De Belg omspeelde doelman Tschauner wel, maar met een ultieme beenreflex liet die zich geen tweede keer kloppen. In de ultieme slotfase trof Philipp nog de paal.

Dortmund staat in de stand op de derde plaats met 48 punten, één minder dan het nummer twee Schalke 04. Bayern München, dat een wedstrijd minder telt, voert de Bundesliga aan met 66 punten.