Axel Witsel bij zijn eerste ‘Klassiker’ al helemaal onmisbaar voor Borussia: “Ik ben een leider geworden” Niels Poissonnier

10 november 2018

08u00 0 Bundesliga Hij is eindelijk waar-ie thuishoort, Axel Witsel (29). En hoe. Na jaren in de Russische en Chinese anonimiteit kijkt heel Europa weer naar hem. Nu al onmisbaar bij Dortmund, straks 100-voudig Rode Duivel. “Ik hoop dat ­Martínez niet vertrekt…”

Zo’n clash tegen Bayern: hoe hard kijk jij daar naar uit?

«Mijn eerste ‘Klassiker’, da’s toch extra bijzonder. Ik kan niet wachten om te zien wat dat zal geven op het vlak van sfeer. (glundert) Nu, ik maak me ­eigenlijk geen zorgen. Elke keer dat we thuis spelen, is het een gekkenhuis. ­Tegen Bayern zal het er wellicht nog iets warmer aan toegaan – de kans is klein dat ik me vergis. Ik verwacht trouwens ook een agressieve, nerveuze match.»

Bij winst zetten jullie Bayern op zeven punten. Wordt het dan moeilijk om te ontkennen dat de titel een reëel doel is?

(schiet in de lach) «De ambitie is een ticket voor de Champions League. Punt. We beseffen dat we ons in een gunstige positie bevinden, maar niemand in de kleedkamer heeft het over het kampioenschap winnen. We wachten het ­einde van het seizoen af om te zien waar we dan staan, in plaats van nu te veel te praten.»

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN