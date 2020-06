Augsburg en FC Keulen delen de punten na twee late treffers Redactie

07 juni 2020

20u44

Bron: Belga 0 Bundesliga Augsburg en FC Keulen hebben de dertigste speeldag in de Bundesliga afgesloten met een 1-1-gelijkspel. De twee treffers vielen in het slot van de partij.

Voor de pauze verzaakte de thuisploeg op voorsprong te klimmen. De bezoekende doelman Timo Horn stopte een strafschop van Florian Niederlechner. Op doelpunten was het wachten tot in de slotfase. Vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd bracht Anthony Modeste de bezoekers 0-1 voor, drie minuten later sleepte Philipp Max nog een gelijkspel uit de brand.

Vooral Augsburg had op meer gehoopt, al zeker omdat het team nog niet helemaal vrij is van degradatiezorgen. Met nog vier speeldagen te gaan staan ze op de dertiende plaats, vier punten boven de degradatiezone.

FC Keulen kon nog niet rekenen op de geschorste Sebastiaan Bornauw. Birger Verstraete valt sinds begin dit jaar steevast naast de selectie. In de stand staat de club met drie punten meer dan Augsburg op de twaalfde plaats.