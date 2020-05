Applaus moest hij er zelf bij fantaseren: Thorgan Hazard met goal en assist meteen op afspraak in vlotte zege Dortmund CPG/GVS

16 mei 2020

17u20 6 Borussia Dortmund BVB BVB 4 einde 0 S04 S04 FC Schalke 04 Bundesliga Een terugkeer in stijl. Thorgan Hazard hielp met een goal en assist mee aan de ruime zege van Borussia Dortmund tegen Schalke 04. Het oorverdovend applaus moest hij er in een desolaat Signal Iduna Park zelf bij fantaseren. Ook Erling Haaland was weer op de afspraak, Raphaël Guerreiro tekende voor de twee andere treffers: 4-0.



Zestien mei 2020, de dag dat het voetbal een béétje opveerde. Na een noodgedwongen pauze van 66 dagen hernam de Bundesliga als eerste Europese topcompetitie. Borussia Dortmund-Schalke 04 was de topaffiche van speeldag 26, weliswaar in een quasi leeg Signal Iduna Park. Amper 321 mensen mochten het stadion in - inclusief spelers, stafleden en pers. Alles werd op voorhand grondig geïnspecteerd en gedesinfecteerd. Een atypische versie van de doorgaans beladen Revierderby, de hele wereld keek nieuwsgierig mee vanuit de zetel.

Axel Witsel miste de herstart door een spierblessure. “Gelukkig ben ik zo nog twee weken op mijn gemak”, vertelde een bezorgde vader Thierry. Thorgan Hazard kwam wel aan de aftrap na een lastminutewijziging - gelukkig, zou achteraf blijken. Ook Benito Raman stond in de basis bij Schalke - hij zou een minder fijne dag beleven.

Dansje

De thuisploeg toonde zich al snel de dominante ploeg, ook zonder die magische Gelbe Wand. Schubert hield Haaland van een vroege goal, Hazard trapte na fijn wegdraaien enkele meters over. Net voor het halfuur vonden de twee elkaar - het klikt nog steeds. De Rode Duivel met een gemillimeterde voorzet, de jonge Noor werkte koeltjes af: zijn tiende goal in negen Bundesliga-matchen in 2020. Maar ook de statistieken van Hazard mogen er met een elfde assist van het seizoen wezen. De viering in deze coronatijden was speciaal: een dansje op zo’n twee meter van elkaar.

Schalke 04 zette daar weinig tegenover. Eén keer moest Bürke zich in 45 minuten tonen met een beenveeg op een poging van Caligiuri. Dortmund was baas, de dubbele voorsprong net voor rust was terecht. Schubert had boter op het hoofd met slecht wegwerken, Brandt en doelpuntenmaker Guerreiro straften het foutje genadeloos af. Raman zat een hele tijd in de tang, zijn wissel aan de rust was logisch.

Lichte tik

Ramans mindere partij was een contrast met de wedstrijd van die andere Belg. Na de assist volgde de goal na 162 seconden in de tweede helft. Brandt was attent bij een snelle counter, Hazard werkte af. Al zag Schubert er ook hier niet te best uit. Wat later mocht ie alweer grabbelen na een tweede van Guerreiro, met buitenkantje voet.

Zo was het wel voldoende. Hazard ging na een lichte tik naar de kant, een applausvervanging moest hij er zelf maar bij fantaseren. Dortmund-coach Lucien Favre vreest niets ergs. “Ik ga ervan uit dat Thorgan slechts een lichte blessure opgelopen heeft.” Klus geklaard: 4-0. Achteraf géén feestje met de fans, al deden de Dortmund-fans alsof ze er wél waren. Voetbal zonder publiek, het is toch wennen...

