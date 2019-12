Aansluitingstreffer Raman mag niet baten, Leverkusen wint van Schalke 04 Redactie

07 december 2019

20u30 0 Bayer 04 Leverkusen LEV LEV 2 einde 1 S04 S04 FC Schalke 04

Leverkusen won de wedstrijd met 2-1. In de eerste helft scoorde Alario op hoekschop na een flater van de Schalke-doelman. Ook in de tweede helft was Alario het eindstation, dit keer rondde hij een knappe aanval van Leverkusen goed af. Benito Raman wist nog tegen te scoren, hij stond op de goeie plek om een lage voorzet binnen te duwen. Het mocht niet meer baten, Schalke 04 verliest van Bayer Leverkusen.

GOOAAAL | Benito Raman met de aansluitingstreffer! 😍🇧🇪



2️⃣-1️⃣ #B04S04 🇩🇪 pic.twitter.com/e0Xd84AOvx Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link