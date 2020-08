89 goals in 56 matchen, lof van Haaland en op zijn 15de al ploegmaat van Dortmund-Belgen: “Op zijn leeftijd is Moukoko de beste die ik ooit zag” Sven Van Londersele

18 augustus 2020

10u00 0 Bundesliga Youssoufa Moukoko, onthoud de naam. De Duits-Kameroense spits is amper 15 jaar, maar traint sinds deze zomer mee met de A-kern van Borussia Dortmund. Moukoko is een jonge doelpuntenmachine waar zelfs ploegmaat Erling Haaland (20), die andere prijsschutter, van onder de indruk is. “Hij is beter dan ik toen ik 15 was.”

Wat deed u toen u 15 jaar was? Allicht niet wat Youssoufa Moukoko doet. Lucien Favre haalde de jonge spits bij het begin van de voorbereiding naar de A-kern van Borussia Dortmund. Moukoko wordt dus meteen ploegmaat van Rode Duivels Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier. Een uitzonderlijk talent dat bij de jeugd het ene na het andere doelpunt scoorde. Ook bij de grote jongens maakt de in Kameroen geboren Duitser meteen indruk. “Hij is beter dan ik toen ik zelf 15 jaar was. Hij is zelfs de beste 15-jarige die ik ooit zag”, is collega-spits Erling Haaland lyrisch. Moukoko zelf wordt goed afgeschermd door Dortmund, maar vorig jaar gaf hij al aan dat alleen het allerhoogste goed genoeg is voor hem. “Ik wil de Champions League en de Gouden Bal winnen.”

Duizelingwekkende statistieken, maar “geen wonderkind”

Dortmund plukte een toen 12-jarige Moukoko drie jaar geleden weg bij de jeugd van Sankt-Pauli, een tweedeklasser uit het noorden van Duitsland. De youngster raasde vanaf dag één door de jeugdreeksen van zijn oude club. Bij Sankt-Pauli scoorde hij in zijn laatste seizoen 33 keer in amper 21 matchen, dat deed hij overigens bij de... U15. Daarom startte Moukoko in 2017 meteen bij de U17 van de ‘Schwarzgelben’. Wekelijks speelde hij dus tegen jongens die drie à vier jaar ouder waren, maar al snel werd fenomeen Moukoko ook te groot voor die reeks.

Figuurlijk dan, hij is met 1m79 niet de grootste, maar dat compenseert hij met een bovengemiddelde techniek, veel spelinzicht en een buitengewone conditie. Ook zijn linkervoet is magistraal. De vergelijking met Lionel Messi wordt daarom zelfs al gemaakt, al houdt vader Joseph de voeten stevig op de grond. “Voor mij is Youssoufa helemaal geen wonderkind. Op zijn leeftijd was ik zelfs een betere voetballer.”

Het kan niet anders dan dat er naar zijn leeftijd gegokt is. In realiteit zal hij wel een één of twee jaar ouder zijn Timo Preus, jeugdcoördinator Borussia Dortmund, in 2018

Discussie rond leeftijd

Over Moukoko’s leeftijd is de voorbije jaren ook al heel wat te doen geweest. Uit verschillende hoeken klonk het dat hij onmogelijk zo jong kon zijn. Zelfs Timo Preus, jeugdcoördinator bij Borussia Dortmund, zei twee jaar geleden dat de leeftijd van Moukoko wellicht niet klopte. “Het kan niet anders dan dat er naar zijn leeftijd gegokt is. In realiteit zal hij wel één of twee jaar ouder zijn. Maar hij heeft zich niets te verwijten, hij speelt zeker niet vals.” Volgens papa Joseph is er echter niets mis met de leeftijd van zijn zoon. “Meteen na zijn geboorte ben ik hem gaan registreren in het Duitse consulaat in Yaoundé (de hoofdstad van Kameroen, red.). Hij heeft een Duitse geboorteakte.” De Duitse voetbalbond bevestigde destijds ook dat de leeftijd van Moukoko wel degelijk klopt.

Bij de U17 van Dortmund vond Moukoko in 56 wedstrijden maar liefst 89 keer de weg naar de netten. Dat is gemiddeld meer dan 1,5 goal per match. Statistieken om van te duizelen. Moukoko speelde toen ook enkele wedstrijden voor de Duitse U17, maar Dortmund en de voetbalbond beslisten destijds om hem nog af te schermen van alle media-aandacht. Daarom bleef het voorlopig bij vier matchen - en drie doelpunten - voor de nationale U16.

Een wondergoal die Moukoko maakte bij de U17:

Vorig seizoen wachtte hem op 14-jarige leeftijd een nieuwe uitdaging bij de Dortmundse U19. Ook dat was geen probleem voor Moukoko, die 34 keer raak trof in 28 optredens. Tijd voor het debuut bij de grote jongens, dus, al zal de goalgetter daarvoor nog minstens tot 20 november - zijn verjaardag - moeten wachten. Volgens de reglementen van de Duitse voetbalbond mogen jonge spelers immers pas debuteren in de A-ploeg wanneer ze 16 jaar zijn. De eerste mogelijke tegenstander van Moukoko is Hertha Berlijn, op speeldag acht van de Bundesliga. Vanaf dan kan hij de jongste debutant ooit in de Duitse competitie worden. Dat record staat nu nog op naam van Nuri Sahin, die 16 jaar en 335 dagen oud was toen hij zijn eerste minuten op het hoogste niveau maakte, ook al voor Borussia Dortmund.

De pijlsnelle ontwikkeling van Youssoufa Moukoko is ook Joachim Löw, de Duitse bondscoach, niet ontgaan. “Ik volg hem op de voet en zowel ik als zijn jeugdtrainers zijn het erover eens dat we hem in alle rust moeten laten ontwikkelen”, zei Löw daar begin dit jaar nog over. Moukoko kan door zijn dubbele nationaliteit ook nog voor de Kameroense hoofdmacht kiezen, maar laat voorlopig zijn opties in het midden. “Het is natuurlijk fijn dat iemand als Löw me volgt, dat maakt me trots. Maar ik heb nog een lange weg te gaan. Alles is nog mogelijk.”

Beelden van Youssoufa Moukoko afgelopen seizoen:

Cadeau van Messi

In het hedendaagse voetbal worden spelers op steeds jongere leeftijd het hof gemaakt door Europese topclubs. Een wervelwind als Youssoufa Moukoko zeker, dus. Op zijn 15de verjaardag ontving hij een foto met truitje, opgestuurd door FC Barcelona, “in naam van Messi”. Ook Nike is mee met de hype rond Moukoko. Het heeft de youngster vorig jaar al aan zich gebonden voor 1 miljoen euro aan tekengeld. Daar kan gespreid nog eens 9 miljoen euro bovenop komen als Moukoko effectief een wereldster wordt.

Moukoko wordt een grote toekomst voorspeld, maar dat betekent niet altijd een garantie op succes. Het bekendste verhaal is dat van Freddy Adu: de Amerikaan ging in zijn tienerjaren lang door het leven als de nieuwe Pelé, maar zit nu, na een pijnlijke doortocht langs obscure clubs in Europa en (Zuid-)Amerika, zonder club. Soms groeit de initiële hype rond zo’n topper bij de jeugd wel uit tot absoluut sterrendom. Neymar is daar het beste voorbeeld van. Bij Dortmund zijn ze alleszins overtuigd dat de spits van de toekomst nu in hun A-kern speelt.

