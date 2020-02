7 goals in 136 minuten: Haaland slaat opnieuw toe in ruime zege voor Dortmund, ook Witsel pikt goaltje mee DMM

01 februari 2020

17u27 4 Borussia Dortmund BVB BVB 5 einde 0 UNI UNI 1. FC Union Berlin Bundesliga Borussia Dortmund heeft opnieuw flink huis gehouden in de Bundesliga. De ploeg van Axel Witsel - die zelf scoorde - won op eigen veld met 5-0 van Union Berlin. Erling Haaland eiste weer een hoofdrol op met twee goals.

17 minuten duurde het deze keer vooraleer Erling Braut Haaland de netten deed trillen voor de Borussen. Na een voorzet van Brandt stond hij wéér op de juiste plaats. Met zijn zesde goal in zijn derde verschijning voor de geel-zwarten deed hij het knappe debuut van Michy Batshuayi voor de ploeg uit Dortmund vergeten. De Rode Duivel scoorde in de winter van 2018 vijf keer in z’n eerste drie matchen.

🇳🇴 | Daar is hij OPNIEUW, Erling Braut Håland! 🔥😱#BVBFCU 🇩🇪 pic.twitter.com/xXaaC0T1al Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

De goal van Haaland was bovendien niet de eerste van de middag. Sancho had Dortmund in de dertiende minuut al op voorsprong gebracht tegen Berlin. In de tweede helft konden Axel Witsel en co de score uitdiepen. Kapitein Reus scoorde de 3-0, terwijl Witsel iets later z’n moment mocht vieren. Het masker mocht na zijn val eind vorig jaar even af. Doelpunt nummer vier van het seizoen voor de Rode Duivel.

Het slotakkoord was daarna opnieuw voor Haaland. De Noor bleef doen waar hij o zo goed in is: scoren. De doelman van Berlin ging niet helemaal vrijuit, al stond de 5-0 toch maar mooi op het bord. Haaland mocht na zijn tweede van de middag gaan rusten. In totaal heeft ie nu 136 minuten gespeeld voor Dortmund en daarin trof hij 7 keer raak. Omgerekend: 1 goal om de 19 minuten. Cijfers om van te duizelen.

In de stand blijft Dortmund met 39 punten op drie eenheden van Bayern hangen. De landskampioen won met 1-3 van Mainz. Leipzig is tweede met 40 punten, maar moet morgen nog in actie komen tegen Borussia Mönchengladbach.