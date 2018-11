22-jarige vrouw meldt seksuele intimidatie aan steward in stadion van Schalke 04 waarop die het volgende zegt: “Ga dan naar huis en kijk op tv” MDB

29 november 2018

18u44

Bron: Bild/BBC/inFranken 0 Bundesliga De 22-jarige Katharina K. beleefde niet bepaald een leuke avond in de Veltins Arena. Ondanks dat Schalke 04 in de Bundesliga zaterdag met 5-2 won van Nürnberg werd het voor haar toch een zwarte avond. De vrouw vertelde aan Bild dat ze slachtoffer was van seksuele intimidatie - een fan probeerde zelfs haar haar beha los te krijgen - en stond pas echt perplex wanneer ze bij het melden het antwoord van de steward te horen kreeg.

Katharina K. deed in Bild haar verhaal over de bewuste zaterdag. Zelf vertelt ze dat ze door een corpulente man met wollen muts eerst betast werd aan haar poep. Een vergissing dacht ze eerst, maar daar stopte het niet. De man trakteerde haar op een klap op het achterwerk. Het ging zelfs nog een stapje verder, want volgens Katharina probeerde hij ook haar beha los te krijgen. De druppel voor de 22-jarige vrouw die uiteindelijk naar een steward stapte om de seksuele intimidatie te melden, maar daar kreeg ze een wel heel opvallend antwoord. “Dat gebeurt. Als het je niet aanstaat, moet je de wedstrijd maar op de televisie volgen”, klonk het volgens de vrouw.

Ze verliet haar plek en ging wat verder staan, maar het ongepast gedrag ging gewoon verder. Volgens Katharina was de man haar gevolgd en werd ze bij het kruis gegrepen en duwde hij zijn hand ook in haar broek. Zware aantijgingen waar in Duitsland niet licht aan wordt getild. Katharina diende al een klacht in waarop de zoektocht naar de dader werd ingezet. De ordediensten startten ook een onderzoek naar het gedrag van de steward. En ook Schalke 04 zelf is geschrokken van de seksuele intimidatie in de Veltins Arena. Ook de Duitse club startte een onderzoek. “We nemen de aantijgingen heel serieus”, klonk het aan de BBC. “We zijn bezig om een overzicht te krijgen en staan in nauwe samenwerking met de politie.”