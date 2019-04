"Thorgan Hazard geeft woord aan Borussia Dortmund” GVS

08 april 2019

09u09

Bron: Belga 0 Bundesliga Thorgan Hazard wil Borussia Mönchengladbach deze zomer verlaten voor Borussia Dortmund. Volgens het Duitse voetbalblad Kicker heeft de Rode Duivel zijn woord gegeven aan de geel-zwarten. Hij zou er ploegmaat worden van Axel Witsel.

De 26-jarige Hazard heeft bij Gladbach nog een contract tot eind volgend seizoen maar wil dat niet verlengen. Als de club nog een transfersom voor hem wil vangen, moet hij deze zomer dus worden verkocht.

Kicker schrijft op zijn website dat Hazard, dit seizoen goed voor 12 goals en 11 assists in 28 matchen, aan Dortmund "zijn woord heeft gegegeven". Atletico Madrid was eveneens in beeld maar die optie zou van tafel zijn.

Dortmund zou voor de offensieve middenvelder zo'n 40 miljoen euro neertellen. Hij moet er de vervanger worden van Christian Pulisic. De Amerikaan stapt deze zomer voor 64 miljoen euro over naar Chelsea. Bij de Blues moet Pulisic het (waarschijnlijke) vertrek van Thorgans broer Eden Hazard naar Real Madrid opvangen.