"Meep meep, hier komt Road Runner": Bayern-sensatie Davies verbaast ook Romelu Lukaku met sprint van meer dan 35 km per uur

Bayern München lijkt dankzij een 0-1-overwinning bij Borussia Dortmund op weg naar een nieuwe landstitel. Na afloop had iedereen het over de erg knappe goal van Josua Kimmich, maar er was ook nog een andere actie die druk werd becommentarieerd op sociale media: het sprintje van Alphonso Davies aan meer dan 35 kilometer per uur.

Alphonso davies is fast as f*** R.Lukaku Bolingoli9(@ RomeluLukaku9) link

What a fabulous talent @AlphonsoDavies is. So rapid and intelligent whether going forward or backwards. Gary Lineker(@ GaryLineker) link

Wish I had Alphonso Davies pace🤣⚡️ Declan Rice(@ _DeclanRice) link

De tweets hierboven spreken eigenlijk al voor zich. Rode Duivel Romelu Lukaku, voetballegende Gary Lineker en West Ham United-middenvelder Declan Rice waren maar drie van de vele actievelingen op Twitter die gisteren hun bewondering voor die bewuste actie van Alphonso Davies op het halfuur niet onder stoelen of banken staken. ‘t Was ronduit indrukwekkend ook. Erling Haaland, nochtans ook niet van de traagste, werd na een snelle counter de diepte in gestuurd. Toen hij een glijdende Alaba ontweek, leek de Noorse prijsschutter alleen op Bayern-doelman Manuel Neuer af te kunnen. Leek, inderdaad, want dan sloeg de turbo van Davies aan. De Canadese wervelwind van 19 haalde zijn opponent bij, bracht die uit evenwicht en haalde zo de angel uit het gevaar. Een sprint waarin hij een topsnelheid van 35,27 kilometer per uur ontwikkelde, zo werd later becijferd.

Road Runner

Na afloop was ploegmaat Thomas Müller dan ook lyrisch over zijn pijlsnelle ploegmaat. “Alphonso is een speler die alles geeft en heel veel kracht heeft’, zei de Duitser na de belangrijke overwinning in het Signal Iduna Park. “Soms staat hij niet goed gepositioneerd, maar als een tegenstander dan denkt alle tijd te hebben, dan Meep Meep Meep Meep! Alphonso komt eraan als Road Runner! De FC Bayern Road Runner die de bal afpakt!”, grapt de aanvaller.



En zeggen dat Davies eigenlijk van nature eigenlijk een flankaanvaller is. “In de komende jaren zal ik ongetwijfeld meer leren over deze linksachterpositie, waardoor ik mij beter en slimmer kan opstellen en ik niet zo hard terug hoef te rennen om iets goed te maken. Maar ik ben blij dat ik de snelheid heb om dat goed te maken. Dat is iets in mijn spel waar ik goed gebruik van maak", aldus Davies na afloop. Maar, nog veel werk of niet, Davies houdt wel ene Lucas Hernandez op de bank. De Fransman, vaste waarde in de ploeg die in 2018 wereldkampioen werd, werd vorige zomer voor 80 miljoen euro weggehaald bij Atlético Madrid. Na enkele vervelende blessures is hij helemaal terug, maar hij is zijn plaats dus kwijt aan de Canadese groeibriljant.

Ghanees vluchtelingenkamp

Amper 19 jaar is Davies dus, maar hij heeft al een helse weg afgelegd om te kunnen staan waar hij nu staat. Davies werd op 2 november 2000 geboren in een Ghanees vluchtelingenkamp, kort nadat zijn ouders de burgeroorlog in Liberia ontvlucht waren. De levensomstandigheden in de eerste jaren van zijn leven waren verre van ideaal, maar dat veranderde toen hij op z’n vijfde samen met zijn familie de oversteek kon maken naar Canada. Daar bleek al gauw dat hij buitengewoon getalenteerd was als voetballer, en op zijn veertiende kwam hij uiteindelijk terecht bij de Vancouver Whitecaps. Zijn progressie was zó enorm, dat hij op z’n vijftiende debuteerde in de MLS. Na 68 wedstrijden met zeven goals en tien assists stapte hij afgelopen zomer op z’n zeventiende voor liefst 16,25 miljoen euro over naar Bayern. Meteen de duurste uitgaande transfer uit de MLS ooit. “Ik ben mijn ouders zo dankbaar”, vertelde Davies bij de overgang. “Het leven was toen niet gemakkelijk, maar mijn ouders brachten onze familie naar een veilig land. Als ze niet de moed hadden gehad om dat gevaarlijke gebied te verlaten, kon ik nooit profvoetballer worden.”

