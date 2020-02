Haaland laat de netten opnieuw trillen, Dortmund weer naar de tweede plaats AV

22 februari 2020

17u45 4 Werder Bremen WER WER 0 einde 2 BVB BVB Borussia Dortmund Bundesliga Erling Braut Haaland dendert voort. De Noor deed vanmiddag ook opnieuw de netten trillen op bezoek bij Werder Bremen. Kreeg zelfs genoeg kansen voor een hattrick, maar het bleef bij een doelpunt. Dortmund won de partij met 0-2 en klimt weer naar de tweede plaats.

Twaalf goals in acht wedstrijden, het zijn ongelooflijke cijfers. Zeker als die op naam staan van een negentienjarige. Ook op het veld van Werder Bremen scoorde Erling Haaland opnieuw en hij dwong nog een aantal goede kansen af.

Schrijnend en soms niet om aan te zien. Zo kunnen we de eerste 45 minuten in het Weserstadion omschrijven. Twee kansen moesten we noteren, een aan elke zijde. Een afstandsschot van Can en een deviatie van Toprak waren de enige wapenfeiten.

Dan begon de tweede helft beter. Zagadou verwerkte een hoekschop van Sancho perfect in doel en zette de bezoekers op voorsprong. Dortmund kwam onder stoom en Achraf Hakimi vond Haaland, die te veel ruimte kreeg in de zestien. De thuisfans zagen de netten trillen en de eindstand op het bord staan. De score kon groter worden, maar Haaland vond twee keer Pavlenka op z’n weg. Winst voor Dortmund en zo klimmen ze (voor eventjes) naar de tweede plaats. En Haaland? Die maakt zich op om de volgende weken opnieuw aan het kanon te staan.

GOOOAL | Haaland, wie anders? 😍



0️⃣-2️⃣ #SVWBVB 🇩🇪 pic.twitter.com/N23I76lOF8 Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link