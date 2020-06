“Grootste diefstal ooit”: Lukebakio ‘steelt’ goal na geweldige solo, Twitter geniet mee GVS

20 juni 2020

18u11 0

Een geniepige Dodi Lukebakio. De ex-speler van Anderlecht bood Hertha-ploegmaat Matheus Cunha eerst de 1-0 aan, nadien zette de winger zich zelf op het scorebord. De manier was opmerkelijk. Krzysztof Piatek dribbelde zich voorbij alles en iedereen, maar het was Lukebakio die finaal de bal over de lijn tikte. Aan zijn reactie te zien leek de Poolse spits er wel vrede mee te nemen dat Dodi zijn goal ‘stal’.

GOAL | Er staat geen maat op Lukebakio vandaag. 1 doelpunt en 1 assist! 👏😎



2️⃣-0️⃣ #BSCB04 🇩🇪 pic.twitter.com/6KNPOrWoqt Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Ook op Twitter werd het doelpunt onder de loep genomen. “De grootste diefstal uit de geschiedenis van het voetbal”, lachte iemand met enige overdrijving. “Meneer Lukebakio, dit is een schandaal”, klonk het ook. Hoe dan ook verkeert Dodi in een prima vorm. Dinsdag pakte hij nog uit met een schitterende pegel, maar zijn goal werd afgekeurd. Onze 22-jarige landgenoot zit aan zeven goals en evenveel assists.

Hertha won overigens met 2-0 van Bayer Leverkusen. Dedryck Boyata speelde de hele match in het hart van de defensie, Lukebakio ging na 70 minuten rusten.

