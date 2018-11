“Franck Ribéry deelt na verlies tegen Axel Witsel klappen uit aan journalist”, ook vrouwlief doet op sociale media haar duit in het zakje GVS

12 november 2018

11u18

Bron: BILD 0 Bundesliga De ‘Klassiker’ was allerminst een succesverhaal voor Franck Ribéry. De 35-jarige Fransman verloor de topper tegen het Borussia Dortmund van Axel Witsel én ging achteraf in de clinch met een journalist. Ribéry zou volgens enkele getuigen rake klappen hebben uitgedeeld omdat de reporter “te kritisch” was. Bayern München bevestigt het incident. Ook vrouwlief Wahiba had trouwens een heel vurig avondje achter de rug.

Het was onze Axel Witsel die met een heerlijke assist de winnende treffer van ‘Die Borussen’ inluidde. Een stevige klap voor Bayern München, dat tweemaal een voorsprong uit handen gaf. Het leidde tot grote frustraties bij Ribéry, want na de partij kwam het tot een stevige schermutseling.

Drie slagen

Volgens het Duitse ‘Bild’ ging de ex-international van Les Bleus in de clinch met beIN Sports-journalist Patrick Guillou, eveneens een Fransman. Toen de spelers een uur na de partij de bus opzochten, stond Guillou de vedetten op te wachten in de hoop een interview te versieren. Hij was vooral geïnteresseerd in het relaas van Franck Ribéry. Volgens de reporter was de winger immers verantwoordelijk voor twee tegengoals.

Toen Guillou aan de mouw van zijn landgenoot tok, reageerde die volgens ooggetuigen furieus. Het Duitse dagblad weet dat de 35-jarige voetballer na een woordenwisseling drie keer op het gezicht van Guillou sloeg waarna hij hem ook tegen de borst duwde. Nadien keerde de rust terug.

Technisch directeur Hasan Salihamidzic bevestigt het akkefietje tegenover het Duitse blad, al wil hij niet beamen dat er ook daadwerkelijk fysiek contact bij te pas kwam. “Ribery liet ons weten dat hij inderdaad ruzie heeft gemaakt met zijn landgenoot Patrick Guillou, die hij al enkele jaren kent. Mr Guillio heeft ons al laten weten dat hij openstaat voor een gesprek. Het is in ieders belang om deze zaak snel uit te klaren.”

Selon Bild 🗞 Franck Ribéry aurait gifler Patrick Guillou, consultant Bundesliga, suite à la défaite contre Dortmund (2-3). Le français n'aurait pas apprécié ses critiques ! 🇫🇷👋🏻 pic.twitter.com/7KwNcGFWXC Times Foot(@ timesfoot_) link

“Walgelijk”

Net op het moment dat de Duitse club toenadering zocht, gooide mevrouw Ribéry nog wat olie op het vuur. “Ach, Guillou is een vermoeiend en nutteloos persoon”, klonk het bij Wahiba op Instagram. De WAG was trouwens in form, want ook tijdens de partij haalde ze meermaals uit.

Eerst moest de scheidsrechter er na enkele discutabele fases aan geloven. “Pf ongelooflijk, scheidsrechter open toch je ogen. Dit is echt walgelijk. Ik walg van voetbal, van zoveel incompetentie. Het is te gek voor woorden”, stak ze van wal. Enkele Dortmund-fans reageerden gepikeerd op de uitlatingen, waarna ze opnieuw in haar pen kroop. “Amai, ik heb nog nooit zoveel berichten van BVB-fans gekregen. Ik hoop dat jullie moeders snel jullie telefoons afpakken”, wond ze er geen doekjes om. Toen de hele hetze rond haar man uitbrak, verwijderde ze haar Insta-berichten meteen.

Ook vorige week stak een WAG van Bayern stevig van wal. De wederhelft van Thomas Müller - die tegen Freiburg na 71 minuten inviel - nam trainer Kovac onder vuur. “Na meer dan zeventig minuten kreeg hij dan toch een goed idee”, schreef ze. Lisa Müller ging zich achteraf excuseren en ook zij verwijderde nadien al haar posts op Instagram. Om maar te zeggen: het stormt al enige tijd bij de recordkampioen, diens spelers én de WAG’s.