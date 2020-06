‘Ein Dino in Lebensgefahr’: Stuntploeg Werder Bremen heeft nieuw ‘Wunder von der Weser’ nodig Tomas Taecke

27 juni 2020

10u00 0 Bundesliga ‘Money time’ vandaag voor Werder Bremen, met 56 seizoenen de trouwste Bundesligaclub in Duitsland. Winst tegen FC Köln is een must, wil de cultclub de degradatie alsnog afwenden. Bremen rekent op een nieuw ‘Wunder von der Weser’.

Alle hens aan dek in Bremen vandaag, waar Werder voor het eerst sinds 1980 opnieuw naar de Tweede Bundesliga dreigt te verdwijnen. Ondanks drie zeges sinds de heropstart van de Bundesliga wist de Noord-Duitse club zich de voorbije weken niet uit de zorgen te spelen. Bij ingang van de 34ste en laatste speeldag telt de voorlaatste in het klassement twee punten minder dan Fortuna Düsseldorf, dat momenteel via de barragewedstrijden nog uitzicht heeft op het behoud. Pakt Fortuna een punt tegen Union Berlin, dan is het zo goed als klaar voor Werder, dat ook nog eens een slechter doelsaldo heeft dan Düsseldorf.

‘Ein Dino in Lebensgefahr’, titelen Duitse kranten. De Duitse ‘Traditionsverein’ speelde tot dusver 56 seizoenen op het hoogste niveau - één meer dan Bayern München en aartsrivaal Hamburger SV. Bremen verzamelde in de loop der jaren vier landstitels en kwam - op de degradatie in 1980 na - quasi nooit in degradatiegevaar. Voor voetbalminnend Duitsland is het een wonder dat een topclub als Werder in acute degradatienood verkeert.

Reputatie van stuntploeg

‘Ein Wunder’, dat is wat Bremen vanmiddag in het eigen Weserstadion nodig heeft: “Ook al is er maar een kleine kans, toch zullen we alles proberen”, sprak coach Florian Kohfeldt vorige week na de pijnlijke nederlaag in Mainz. Ook hij trekt zich op aan de reputatie van stuntploeg die Werder doorheen de jaren heeft opgebouwd, voornamelijk in Europa. De term ‘Wunder von der Weser’ is bekend in heel Duitsland - en werd zelfs in boekvorm gegoten.

Dat Bremen dé stuntploeg bij uitstek is in Duitsland, kan Anderlecht beamen. Werder stond in de groepswedstrijd van de Champions League in 1993 na 66 minuten 0-3 achter en won alsnog met 5-3 van paars-wit. Een exemplarische wedstrijd - doorheen de geschiedenis verrichtte Bremen stunt na stunt. Ettelijke keren werd in het Weserstadion een - vaak dubbele of driedubbele - achterstand uit de heenwedstrijd al dan niet moeiteloos opgehaald. Wat dacht u van de 4-0-zege tegen Lyon na een 3-0-nederlaag in Stade Gerland in de heenwedstrijd in 2000? Ook in eigen land lukte Bremen enkele bekerstunts. Zo werd in een historische bekerfinale tegen Borussia Mönchengladbach in 1984 een 3-1-achterstand na 77 minuten alsnog omgebogen in bekerwinst.

Afwachten of de Nederlander Davy Klaassen en zijn ploegmaats een nieuw wonder kunnen verrichten. Zoniet verdwijnt een oeroude traditieclub voor minstens één seizoen naar de Tweede Bundesliga.

