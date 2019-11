‘Boma’ van München, vliegtuigcrash overleefd en boosdoener van ex-coach Club: Bayerncoryfee Hoeness zwaait af Bart Fieremans

15 november 2019

21u43 0 Bayern München Een tijdperk eindigt bij Bayern München: Uli Hoeness (67) zwaaide deze vrijdagavond af als voorzitter van de meest gerenommeerde Duitse club, na bijna vijftig jaar trouwe dienst als speler, manager en bestuurder. Nooit nam hij een blad voor de mond: Hoeness groeide uit tot een van de meest belangrijke en flamboyante figuren in het Duitse voetbal, en wel hierom.

1. Spelerstriomf bij Bayern en Mannschaft: “Maar strafschopbal is nog altijd zoek”

Hoeness maakte in eerste instantie naam als speler-stormram voor Bayern, in de gouden generatie van de jaren zeventig naast legendarische ploegmaats als Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Paul Breitner en Gerd Müller. Hoeness heeft zijn aandeel in drie titels op rij tussen 1971 en 1974 en drie triomfen in Europacup 1 tussen 1974 en 1976. Die Bayern-as bouwde ook de Mannschaft succesvol met de EK-titel in 1972 en de WK-trofee in 1974. Al kende Hoeness ook een sportief dieptepunt: hij schoot een beslissende penalty in de strafschoppenserie van de EK-finale in 1976 tegen Tsjechoslowakije huizenhoog over, waarna Panenka geschiedenis schreef. “Ze zoeken de bal van Hoeness nog altijd”, lacht Beckenbauer over de gemiste strafschop nog jaren later.

2. Jongste manager in Duitse voetbal: van bijna failliet naar hypermoderne Rekordmeister

Door een chronische blessure aan de knie zou Hoeness zijn actieve carrière al op 27-jarige leeftijd stoppen. Hij begint als jongste manager in de Bundesliga ooit bij Bayern. Hoeness ontpopt zich ook tot een bijzonder clevere zakenman: bij zijn start flirt Bayern met een bankroet en bedraagt de omzet zowat 12 miljoen Duitse Mark, omgerekend zowat 6 miljoen euro, momenteel draait Bayern op een omzet van 750 miljoen euro met circa 1000 werknemers in dienst. Hoeness bleek een visionair met de bouw van de ultramoderne tempel Allianz Arena. Met 24 landstitels onder zijn hoede geniet Bayern nu een onbetwiste reputatie als Rekordmeister in Duitsland, ook vierde Hoeness twee Champions Leaguetitels.

3. Aan dood ontsnapt in vliegtuigcrash: “Heeft de Mannschaft gewonnen?”

Op 17 februari 1982 ontsnapt Hoeness op het nippertje aan de dood, wanneer hij in een klein propellervliegtuig op weg naar een interland van Duitsland tegen Portugal neerstort. De drie andere inzittenden overleven de crash niet. Een boswachter vond de ronddwalende en ontredderde Hoeness in een woud. “Ik heb het koud”, waren zijn eerste woorden. In het ziekenhuis blijft ploegmaat Paul Breitner aan zijn zijde. Bij het ontwaken zou Hoeness eerst gevraagd hebben: “Heeft de Mannschaft gewonnen?”

4. Als worstenfabrikant de ‘Boma’ van Bayern: “Piekafzet in Oktoberfeste”

Hoeness is zoon van een slagersfamilie en heeft ook in die business zijn strepen verdiend. Hij stichtte in 1983 worstenfabriek HoWe - de letters zijn een afkorting van ‘Hoeness en Weiss’ - die zijn zoon Florian en dochter Sabine nu beheren. Als fabrikant leveren ze onder meer aan Aldi. De worsten zijn een begrip in Duitsland en de afzet piekt tijdens de Oktoberfeste. Naar verluidt zou Hoeness de kwaliteit van zijn worsten af en toe hoogstpersoonlijk controleren.

5 / Klokkenluider in cocaïne-affaire: “Herr Daum, dat kan toch niet”

Christophe Daum, ex-coach van Club Brugge in het seizoen 2011-2012, was na het voor Duitsland faliekant afgelopen Euro 2000 favoriet om Erich Ribbeck als bondscoach op te volgen. Maar er deden geruchten de ronde over een nogal vrijpostig privéleven van Daum met het gebruik van cocaïne. Hoeness bond de kat de bel aan: “Het kan toch niet dat de Duitse voetbalbond een actie ‘Geen macht aan drugs’ opzet en dat Herr Daum misschien daar iets mee te maken heeft.” Daum onderging op vraag van de bond een haaranalyse. Na een positieve test op cocaïne mocht hij een kruis trekken over zijn ambitie als bondscoach.

6/ In de cel na belastingfraude: “De blunder van mijn leven”

In 2013 komt Hoeness in lastige papieren na berichtgeving van het Duitse magazine Stern over belastingfraude via een Zwitserse bankrekening. Het gerecht onderzoekt de aantijgingen en Hoeness moet voor de rechtbank verschijnen. Het ontdoken bedrag aan belastingen ligt veel hoger dan eerst gedacht op 28 miljoen euro. De rechter veroordeelt hem tot 3,5 jaar gevangenisstraf.

Opmerkelijk: Hoeness wil niet in beroep gaan en aanvaardt de straf: “Belastingontduiking was de blunder van mijn leven. De gevolgen voor deze fout neem ik op mij.” Hij treedt ook af als voorzitter van Bayern München. In januari 2015 mag Hoeness overdag vrij rondlopen – ’ s nachts verblijft hij wel nog in de gevangenis – en neemt hij een functie op bij de jeugd van Bayern. Een jaar later staat Hoeness voortijdig helemaal weer op vrije voeten. Eind 2016 ziet Hoeness zich met een overweldigende meerderheid opnieuw verkozen tot Bayernvoorzitter.

7/ Warme volksmens met provocerende uitspraken

Hoeness is authentiek in zijn doen en laten: what you see is what you get. Het beeld van keiharde zakenman klopt, maar in Hoeness schuilt ook een warme sociale volksmens, met een oog voor zieke mensen en iemand die veel geld investeert in liefdadigheidsprojecten. Maar nooit neemt hij een blad voor de mond, zijn flamboyante en provocerende uitspraken zijn talloos.

Legendarisch is zijn woede-uitbarsting bij een ledenbijeenkomst van Bayern in 2007 waar fans zich kritisch uitlieten over het beleid van Bayern: “Wie denken jullie wel dat jullie zijn. Het stadion heeft 350 miljoen euro gekost – dat is met 7 euro inkomgeld niet te financieren. Het kan toch niet dat wij kritiek krijgen, terwijl wij voor jullie onze ‘Arsch aufreissen’ (te pletter werken, red.)”.

Na het WK-fiasco van Duitsland in 2018 in Rusland nam Hoeness Mesut Özil zwaar op de korrel: “Hij speelt toch al jaren ‘Scheisse’.” Klinkte het niet, dan botste het met Hoeness. Daar kunnen ook trainers als Louis van Gaal over meespreken. Hij was nog in dienst bij Bayern toen Hoeness op Sky TV onverbloemd zijn mening gaf over de Nederlandse coach: “Het is moeilijk met hem te praten, omdat hij de mening van andere mensen niet accepteert. Maar een voetbalclub is geen one-man-show, dan moeten we opletten.” Een paar maanden later lag Van Gaal buiten.

Meer over Bayern

sport

sportdiscipline

voetbal