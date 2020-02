Bijna twee doelpunten per match, Barça-doelwit en marktwaarde van 80 miljoen: Favre wil fenomeen Moukoko bij eerste elftal Dortmund MDRW/ODBS

29 februari 2020

07u00 0 Bundesliga 31 doelpunten in 18 wedstrijden. Het lijkt te gek om waar te zijn. Maak kennis met goalgetter Youssoufa Moukoko, controversieel Kameroens-Duits voetbalfenomeen.

Youssoufa Moukoko, onthoud die naam. De Duitse Kameroener kan bij de U-19 van Borussia Dortmund indrukwekkende statistieken voorleggen. Elke match is hij goed voor 1,72 doelpunten. Een gemiddelde dat aan die andere Dortmund-sensatie doet denken: Erling Braut Haaland.

Binnenkort zien we de twee misschien samen in de eerste ploeg. Dortmund-coach Lucien Favre hintte daar eerder deze week naar. “We hebben een plan met Moukoko. Maar ik kan nog niet zeggen wanneer hij bij ons aansluit. Misschien in maart (dan wordt hij 16, red.), maar er zijn nog een aantal dingen die we moeten afwachten.”

Het is het verhaal van de nog prille maar al stormachtige carrière van Moukoko: telkens kwam hij uit tegen jongens die drie of vier jaar ouder waren dan hem, telkens speelde hij de reeks kapot. Met dank aan zijn bovengemiddelde techniek in combinatie met een buitengewone fysiek. Machtige linkervoet.

Bij zijn debuut voor de U17 van Dortmund scoorde hij meteen twee goals. Moukoko was er toen... twaalf. Dortmund had hem toen na een tweestrijd met Bayern München weggekocht bij Sankt-Pauli. Hij zou dat seizoen stranden op 37 goals. Het jaar erop: 46 goals. In 25 matchen.

“Hij speelt niet vals”

Weinig verrassend dat haast overal waar Moukoko komt en gaat, zijn leeftijd stof tot discussie is. Zelfs binnen de eigen club. Zo zei Timo Preus, jeugdcoördinator van Borussia, twee jaar geleden: “Het kan niet anders dan dat er naar de leeftijd van Youssoufa gewoon is gegokt. In realiteit zal hij wel een één of twee jaar ouder zijn. Voor hem is dat niet makkelijk, al mag hij zich die commotie niet te veel aantrekken. Hij heeft zich niets te verwijten, het is niet dat hij vals speelt ofzo.”

Volgens de vader van Youssoufa, Joseph, is alles volgens de regels verlopen. “Zijn leeftijd klopt”, aldus de man. “Meteen na zijn geboorte ben ik hem gaan registreren in het Duitse consulaat in Yaounde. Hij heeft een Duitse geboorteakte. Maar voor mij is hij helemaal geen wonderkind. Op zijn leeftijd was ik zelfs een betere voetballer.” Op dat geboortebewijs staat dat Youssoufa het levenslicht zag op 20 november 2004. Dat is ook aanvaard door de Duitse voetbalbond, dat al een communiqué verspreid heeft na de commotie rond de leeftijd van de jongen waarin zijn leeftijd bevestigd wordt.

Ook weinig verrassend is dat Moukoko nu al het hof gemaakt wordt door de absolute Europese topclubs. Zo stuurde FC Barcelona ‘in naam van’ Messi de kerel voor zijn vijftiende verjaardag een foto. Zijn marktwaarde wordt nu al geschat op 90 miljoen euro. Dortmund wrijft zich ongetwijfeld in de handen: hij heeft er een (jeugd)contract tot 2022.

Drie jaar geleden legde Barça bij geel-zwart al meer dan 100 miljoen op tafel voor een jongen van 20 jaar: Ousmane Dembélé. En ook Nike sprong al op Moukoko’s kar. Zij hebben hem een contract laten tekenen goed voor een miljoen euro tekengeld. Als hij een wereldvedette wordt, komt daar gespreid nog eens 9 miljoen bij.

Moukoko wordt een grote toekomst voorspeld. Maar dat is geen garantie op succes. Het bekendste verhaal is dat van Freddy Adu: de Amerikaan ging in zijn tienerjaren lang door het leven als de nieuwe Pele, maar speelt nu na een pijnlijke doortocht langs obscure clubs in vooral Europa weer in zijn thuisland bij Las Vegas Lights, club uit de tweede divisie in de States. Soms groeit de initiële hype rond zo’n topper bij de jeugd wel uit tot absoluut sterrendom. Kijk naar Neymar. Bij Dortmund zijn ze alvast overtuigd dat de spits van de toekomst in de eigen jeugd speelt.