Bulgaarse voetballegende Hristo Stoichkov barst in tranen uit bij vraag over racisme

16 oktober 2019

13u31

Bron: AD/Metro 0 Buitenlands voetbal De Bulgaarse voetballegende Hristo Stoichkov is op televisie in tranen uitgebarsten bij een vraag over de racistische uitlatingen van zijn landgenoten tijdens het EK-kwalificatieduel tegen Engeland.

Stoichkov was maandagavond te gast als analist bij de Mexicaanse zender TUDN toen hij gepolst werd naar zijn mening over de apengeluiden en oerwoudkreten die Bulgaarse fans produceerden. “Of ik hierdoor geraakt ben? Natuurlijk, hoe kan ik nu niet verdrietig zijn?”, zei Stoichkov, die zelf drie jaar lang bondscoach van Bulgarije was. “Maar wat kan ik er aan doen?”

Vervolgens kreeg Stoichkov de vraag of hij een oplossing zag voor het probleem. “Dat soort supporters niet toelaten in het stadion. Of zoals in Engeland: ze voor heel veel jaren de toegang tot het stadion ontzeggen, vijf jaar of zo. Niet bij interlands, niet bij wedstrijden tussen clubteams. De mensen in Bulgarije verdienen het niet om te lijden door deze groep mensen.” Moment waarop Stoichkov in tranen uitbarstte. ,”Denk je dat ik me hier goed bij voel?”, klonk het nog.

Na de racistische incidenten van maandag heeft de Bulgaarse politie vandaag zes supporters gearresteerd. Het zestal wordt ervan verdacht deel uit te maken van een groep fans die zich misdroeg tijdens de interland. De politie verwacht dat er nog meer arrestaties zullen volgen. Het onderzoekt loopt nog, drie personen worden gezocht. In totaal zouden er een vijftiental personen betrokken zijn.

