Brokstukken gevonden op strand in Frankrijk die "waarschijnlijk" afkomstig zijn van privévliegtuig dat voetballer Sala vervoerde

30 januari 2019

15u05 12 Buitenlands Voetbal Op een strand van Surtainville in Frankrijk zijn (delen van) twee zitkussens gevonden. Volgens een Franse onderzoeksteam is het “zeer waarschijnlijk” dat deze kussens afkomstig zijn uit het eenmotorig privévliegtuig dat vorige week van de radar verdween met profvoetballer Emiliano Sala en de Britse piloot David Ibbotson aan boord.

Het onderzoeksteam heeft nu een stuk oceaan van vier vierkante zeemijlen in kaart gebracht waar aan het einde van het weekend gezocht zal worden. Eerder is niet mogelijk vanwege de weersomstandigheden, want zeker tot zaterdag zal het aanhoudend regenen in Surtainville.

Vorige week maandag, rond 20u30, verdween een privévliegtuigje met daarin piloot Ibbotson en Sala plots van de radar zo’n twintig kilometer ten noorden van het eiland Guernsey. Sindsdien ontbrak van Sala, de piloot en het vliegtuigje elk spoor. Meteen werd er gevreesd dat het toestel, een Piper Malibu, in zee was gestort. Zoekacties werden opgestart, maar leverden niets op. Zaterdag werd de officiële zoekactie dan ook stopgezet, maar na een crowdfundingsactie werd ze twee dagen later met privégeld voortgezet.

De 28-jarige Sala had vlak voor de vermoedelijk fatale crash een contract getekend bij de Engelse Premier League-club Cardiff City, dat zeventien miljoen euro betaalde voor de spits en hem zo de recordaanwinst van de club maakte. Sala keerde daarna terug naar Nantes om nog wat zaken in orde te brengen en om afscheid te nemen van zijn ploegmaats, onder wie Anthony Limbombe (ex-Club Brugge). Bij Cardiff City stelden ze voor om een commerciële vlucht te regelen, maar Sala weigerde - een privévlucht was sneller. Maar uitgerekend die vlucht verdween dus van de radar.

