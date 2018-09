Brazilië ziet Richarlison meteen twee keer scoren in 5-0-zege, Argentinië niet voorbij Colombia Redactie

12 september 2018

Brazilië maakt kennis met Richarlison tegen El Salvador

Brazilië heeft vannacht een oefenduel tegen El Salvador met 5-0 gewonnen. Neymar opende in het Amerikaanse Landover (Maryland) de score in de vierde minuut met een strafschop, na een fout op Everton-aanvaller Richarlison. Daarna trof Richarlison (16' & 50') zelf twee keer raak. Na een recente megatransfer van Watford naar Everton, voor een bedrag dat kan oplopen tot 56 miljoen euro, maakten de 'Goddelijke Kanaries' graag kennis met de aanvaller die met drie goals in de Premier League op Goodison Park zijn start niet gemist heeft. Ook Philippe Coutinho (30') en Marquinhos (90') troffen raak. Voor Brazilië was het de tweede zege in enkele dagen tijd. Afgelopen vrijdag versloegen de troepen van bondscoach Tite de Verenigde Staten met 2-0. Volgende maand oefenen Neymar en co tegen Argentinië en Saoedi-Arabië.

Nog in de VS speelden Colombia en Argentinië 0-0 gelijk. De Argentijnen deden het in het MetLifestadion in New Jersey met een experimenteel elftal zonder Lionel Messi, bij Colombia ontbrak James Rodriguez. Carlos Bacca (ex-Club Brugge) viel na 63 minuten in. Beide doelmannen, de Argentijn Franco Armani en de Colombiaan David Ospina, toverden meerdere reddingen uit de mouwen.

De Verenigde Staten waren in een oefenduel te sterk voor Mexico. Tyler Adams maakte in Nashville (Tennessee) het enige doelpunt in de 71ste minuut. Vijf minuten eerder werd bij de bezoekers Angel Zaldivar uitgesloten.

Panama, op het WK afgelopen zomer tegenstander van de Rode Duivels, trok met 0-2 aan het kortste eind tegen Venezuela. Fulham-spits Jose Salomon Rondon (67' & 90') maakte beide goals.

