Brazilië was niet eens geplaatst, maar wint nu wel WK U17 dankzij nieuwe held GVS

18 november 2019

06u14 0 Buitenlands voetbal Brazilië heeft zich voor eigen publiek voor de vierde keer tot wereldkampioen voetbal bij de U17 gekroond. In hoofdstad Brasilia nam het gastland met 2-1 de maat van Mexico. Bij de rust was het nog 0-0. Eerder op de dag kaapte Frankrijk het brons weg door Nederland met 3-1 te verslaan.

Lang zag het er slecht uit voor de Brazilianen. In de 66ste minuut zette Bryan Gonzalez Mexico op 0-1. Zes minuten voor tijd mocht Kaio Jorge vanop de penaltystip de gelijkmaker binnen trappen en in de derde minuut van de blessuretijd bezorgde de ingevallen Lazaro zijn land alsnog de zege. Diezelfde Lazaro was donderdag in de halve finale ook al de matchwinnaar tegen Frankrijk. Toen legde hij, eveneens als invaller, een minuut voor tijd de 3-2 eindstand vast.

De spits van Flamengo was aanvankelijk niet eens opgeroepen voor het WK. Pas in laatste instantie kwam hij bij de selectie om de geblesseerde Juan te vervangen.

Brazilië wist zich trouwens niets eens te plaatsen voor het WK dat het nu won. Op het Zuid-Amerikaans kampioenschap slaagden de Braziliaanse jongeren er niet in de eerste groepsfase te overleven. Pas toen het oorspronkelijke gastland Peru niet in staat bleek het toernooi te organiseren, kwam Brazilië er als nieuw gastland bij. De Brazilianen wonnen het WK U17 eerder in 1997, 1999 en 2003.

